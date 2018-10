Kněz strašil lesbami a gayi v katedrále sv. Víta. „Nová vládnoucí třída,“ běsnil

Kněz Petr Piťha, jeden z významných českých představitelů katolické církve, burcoval při svém kázání v katedrále sv. Víta veřejnost. „Rodiny budou roztrženy a rozehnány“ a homosexuálové „budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu“, tvrdil. Uvedl to v rámci kritiky Istanbulské úmluvy, což je dokument Rady Evropy odsuzující páchání násilí na ženách. Na projev upozornily weby Manipulátoři a iDnes.cz.

Projev kněze Piťhy, který pronesl 28. září v pražské katedrále sv. Víta, kritizoval některé části Istanbulské úmluvy. Ty hovoří o pohlaví, rolích muže i ženy nebo o svobodné volbě pohlaví, což už v minulosti kritizoval třeba šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle něj jde o ohrožení tradiční podoby rodiny, definování třetího pohlaví a projev sociálního inženýrství.

Piťhova slova jsou ovšem mnohem tvrdší. „Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou, jsou namířeny proti tradiční rodině,“ řekl například. „Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu,“ dodal s tím, že jde o nedemokratické a diktátorské zákony.

„Vezmou vám děti“

Kontroverzní je hlavně pasáž, ve které hovoří o homosexuálech. „Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění,“ běsnil kněz při kázání.

„Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí,“ řekl také.

K Istanbulské úmluvě se Česko připojilo letos na jaře, církve k jejímu přijetí zaujaly negativní stanovisko v červnu. „Úmluva není pro členy Evropské unie potřebná, ani přínosná, neboť všechny státy EU již nyní považují v ní zdůrazněné dodržování lidských práv a svobod za základní charakteristiku svého státu,“ uvedly ve společném prohlášení, které citoval web iDnes.cz. Pražské arcibiskupství aktuální Piťhův projev komentovat nechce a řešit ho také nebude.

Petr Piťka je český kněz, který v minulosti zastával post ministra školství v první vládě Václava Klause, kam byl delegován coby nestraník Křesťanskodemokratickou stranou. Právě Klaus mu v roce 2011 udělil medaili za zásluhy. Papež František jej 13. listopadu 2015 jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti. Je jedním z nejvyšších představitelů české katolické církve.