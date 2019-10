Jako první přijde na řadu hlavní město, kdy 27. 11. část signálu utnou Žižkovský vysílač a Cukrák a ze starého typu vysílání zmizí Multiplex1, tedy programy České televize a Českého rozhlasu. Od 8. 1. pak z Žižkovského vysílače nenaladíte ani Multiplexy 2 a 3, tedy mimo jiné programy Novy a Primy. Z Cukráku se přestane starý typ vysílání Multiplexů 2 a 3 šířit 15. 1.

Po Praze budou následovati další regiony a jako poslední se v červnu příštího roku vypne vysílání z vysílače ve Valašských Kloboucích. Po samotném vypnutí starého signálu budete muset na některých místech v republice i několikrát přeladit. Televizní vysílání se mění: Rady, jak se připravit na DVB-T2! Kdy vypnou starý typ u vás?

Zatímco kupříkladu v Praze na sebe termíny vypnutí staré sítě a zapnutí nové plynule navazují, třeba v takovém Zlínském kraji mezi nimi mohou uběhnout i tři týdny. Mezi vypnutím starého a zapnutím nového signálu budete moci naladit přechodovou síť s novým typem signálu, která je už v současnosti v provozu. I ta se ale před definitivním zapnutím DVB-T2 vypne.

Pozor! Přehled je pouze orientační

Určitě jste si všimli, že v přehledu chybí kupříkladu celý Multiplex 4, vysílající regionální televize a stanice, jako Nova Action, Nova Gold, Prima Comedy Central či Rebel. Zároveň jsme do přehledu vybrali jen velké vysílače a přesné datum vypnutí sítě DVB-T se tak v některých případech může lišit. Chcete vědět podrobné termíny pro všechny vysílače? Vše o přechodu na DVB-T2 se dočtete na webové stránce www.televizezadarmo.cz Tři tisíce na novou televizi: Česko podpoří přechod na DVB-T2 kampaní za miliony

DVB-T2 otestujete už nyní

Přijímáte starší typ vysílání DVB-T a chtěli byste si vyzkoušet nový? Můžete. Od 24. dubna 2018 lze oba druhy vysílání naladit souběžně. Který z typů vysílání právě přijímáte, zjistíte třeba tak, že zkusíte naladit vysílání ČT sport. To už se vysílá výhradně přes DVB-T2. Anebo sledujte, zda v názvu programu najdete »T2«, třeba»Nova/T2«. Počítejte ale s tím, že ani když si s předstihem koupíte nový televizní přijímač či set-top box a přeladíte kanály, nebude pro vás vypnutí starého vysílání beze změny. V současnosti se totiž s novými přístroji připojíte k tzv. přechodové síti DVB-T2. I ta se ale vypne. Až spustí definitivní DVB-T2, budete muset programy znovu naladit.

Signál bude kvalitnější

Zatímco starý signál DVB-T umožňoval v jednom kanálu vysílat zhruba pět programů, DVB-T2 je několikanásobně lepší. Programů se do kanálu vejde čtyřnásobně víc, mohou být ve vysokém rozlišení(HD kvalita), obsahovat několik zvukových stop (třeba vysílání v několika jazycích)nebo využívat takzvané HbbTV, které umožňuje po propojení s internetem a doplňkovým obsahem. V Praze už brzy vypnou televizi. Jak se připravit na nové digitální vysílání?

Vyzkoušejte HbbTV

Hybridní televize HbbTV propojuje v přístrojích (televize, set-top box)vysílání televize s internetem. Aby fungovala, musí být televize či set-top box k internetu připojený. Na televizním ovladači se spouští stisknutím speciálního červeného tlačítka. To vám umožní dostat se do speciálního menu s dalšími informacemi o vysílaných programech, s archivem již proběhlých programů, s teletextem. Kupříkladu při sledování ČT si do obrazu můžete přidat lištu s aktuálním zpravodajstvím, při sledování sportovního utkání si můžete současně hledat výsledky jiných zápasů a podobně. U jiných televizních stanic jsou možnosti jiné. DVB-T vysílání končí: Podívejte se, kdy se to týká vás! 5 možností, jak sledovat televizi i dál

Vybírejte HEVC/H.265

Jedná se o označení videokodeku, tedy programu, který překládá signál z vysílače na obraz. Název je zkratkou High Efficiency Video Coding, tedy vysoce efektivní kódování videa. Aby televize nové vysílání zobrazovala, musí umět kromě přijímání DVB-T2 i používat tento kodek. Jestli to dokáže, najdete v návodu či technických specifikacích. Pokud chcete mít jistotu, vybírejte přístroje uveřejněné na stránkách www.dvbt2overeno.cz, kde je seznam prověřených přístrojů.

Chcete vědět podrobné termíny?