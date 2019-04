Dva studenti zastřelili spolužáky i profesora. Od masakru v Columbine je to 20 let

Fanoušek počítačových her Harris se v roce 1997 stal obětí šikany a vedl si deník, do kterého si psal nenávistné poznámky proti škole i společnosti. O půl roku mladšího Klebolda spojovala s Harrisem zejména láska ke zbraním, společně se také pokusili vykrást dodávku. Klebold ve svém deníku vyjádřil přání narazit letadlem do mrakodrapu Empire State Building v New Yorku.

Krátce před masakrem nahráli oba studenti vzkaz svým rodinám na audiokazetu. Motivy jejich počínání se ale nepodařilo přesně objasnit, vědělo se, že obdivovali nacismus - svůj čin spáchali v den výročí narození Adolfa Hitlera, policie však připouštěla i rasovou a náboženskou nenávist. V roce 2003 bylo zveřejněno video natočené šest týdnů před masakrem, na kterém oba střelci spolu ještě s dalšími dvěma lidmi v lese poblíž Littletonu trénují střelbu z několika zbraní.