Policisté rvali od matky plačící batole, vytáhli i paralyzér. Video „trhá srdce“

Video, které v USA rozpoutalo celonárodní debatu, se v pondělí začalo šířit na sociálních sítích. Ukazuje matku černé pleti, které se skupina policistů snaží vyrvat z náručí její roční dítě. Žena to odmítá a strážníkům se snaží ubránit. Celá situace nakonec vyeskaluje tak, že policisté začnou matce a přihlížejícímu davu vyhrožovat elektrickými paralyzéry. Informuje o tom web deníku The New York Times.

Incident se odehrál v newyorské části Brooklyn. V místní potravinové bance. Jazmine Headleyová (23) zde se svým dítětem čekala, až se dostane na řadu a bude moci zažádat o potravinovou pomoc. Sedla si u toho na zem, jelikož v místnosti už nebyly volné žádné židle.

To se ale nelíbilo místnímu bezpečnostnímu pracovníkovi, který jí řekl, že na podlaze sedět nemůže. Dvojice se chvíli hádala, až někdo z přihlížejících lidí zavolal policii a začala scéna, která se odehrává na záznamu.

Na videu je vidět, že matka leží na zemi, v náručí svírá své dítě a křičí opakovaně větu „ubližují mému synovi!“ Kolem ní stojí tři strážníci, z toho dvě ženy, kteří se jí dítě snaží vyrvat. Pokusy jsou násilné a trvají několik minut.

Nakonec jeden z přítomných policistů, který se předtím sápal po dítěti, vytáhne z kapsy paralyzér a začne s ním mávat nad hlavou a proti přihlížejícímu davu, ve kterém se nachází i několik mladistvých. Celé video končí tím, že strážníci dítě odeberou, ženu postaví na nohy a se zajištěnýma rukama ji odvedou pryč.

Matka sedí ve vazbě, čelí řadě obvinění

Kritici tvrdí, že jde o další ze série případů, kdy newyorská policie použila nepřiměřenou sílu proti bezbranným civilistům, navíc jiné pleti. I v tomto incidentu šlo o Afroameričanku.

V pravidlech newyorské policie přitom stojí, že paralyzér může být použit jen ve výjimečných situacích a proti lidem, kteří jsou fyzicky agresivní – konkrétně proti osobám, které vyhrožují, že ublíží sobě nebo ostatním. Takové chování ale matka podle svědků nevykazovala.

Newyorská policie v oficiálním prohlášení uvedla, že jí incident mrzí a strážníky z videa čeká disciplinární řízení. Svůj zásah měli vysvětlovat tak, že žena za každou nechtěla úřad opustit, a tak se nakonec rozhodli použít hrubou sílu.

Matku vzali do vazby a je obviněna z odmítání zatčení, nebezpečnému chování vůči dítěti a vyvolávání nepořádku v úředním prostoru. Její syn byl dočasně umístěn do péče jejích příbuzných.

Radní: Je to nepřijatelné

Že byl zásah nepřiměřený, se domnívá i Nyashia Fergusonová, která video pořídila. „Vždycky jsou nepříjemní. Myslí si, že když jsou lidé chudí a nic nemají, mohou se k nim chovat, jak chtějí,“ řekla žena o policistech. Podle ní ochranka úřadu jednala s matkou relativně slušně, fyzickou potyčku vyvolali až strážníci.

Žena podle Fergusonová čekala na úřadě zhruba dvě hodiny, proto si časem sedla na podlahu. Místní potravinová banka je často žadateli přeplněná a vyřízení žádosti trvá dlouho. V době incidentu byla navíc plnější než bývá. Všichni tak byli nervózní a podráždění. Proč se ale situace až tolik vyeskalovala, nikdo ze svědků nechápe.

Otázky má také místní radnice a odborníci. „Je to nepřijatelné a trhá mi to srdce. Chci vědět, jak se to stalo. Těžko se na to dívá,“ napsal na Twitter newyorský radní Corey Johnson. „Chudoba není zločin. Žádná matka by neměla prožít podobné trauma, jaké jsme viděli na videu,“ dodala místní advokátka Letitia Jamesová.