Kolaps na D1 a hodiny v kolonách. Babiš vyhnal konvoj, komunisté zuří: „US blbečci“

Tři konvoje amerických vojáků, kteří se přesouvají přes území ČR na cvičení do Rumunska a Maďarska, byly před polednem zastaveny kvůli komplikacím v dopravě. Dvě skupiny byly staženy do Bernartic ve středních Čechách, kde počkají do večera, jedna skupina čeká ve Staré Boleslavi. Šest skupin stále pokračuje v jízdě po českých dálnicích a pět už je na Slovensku. ČTK to sdělil generální štáb české armády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Blesku Ptám se, pane premiére označil situaci za krizovou. O situaci jedná s náčelníkem generálního štábu a s ministry dopravy a obrany. „Je to krizová situace, kterou řešíme. Musí opustit dálnici a počkají si do noci,“ řekl Babiš. „Oni mají stále poruchy, defekty a navíc do nich narazil polský kamion,“ dodal.

Ze šesti skupin, které pokračují v jízdě, byly před polednem dvě u Humpolce, tři před Brnem a jedna projížděla kolem Brna na dálnici D2, uvedl generální štáb. Celkem americký konvoj čítá 14 skupin.

Konvoje od rána brzdily dopravu především na dálnici D1 ve směru na Brno. Vojenské vozidlo z konvoje se dnes po 07:00 srazilo s nákladním autem také na 34. kilometru dálnice D2 ve směru na Bratislavu. Nikdo se nezranil a konvoj odjel před 09:00.

Konvoj na D1. Domluvil jsem s generálem Opatou, aby byly tři konvoje staženy z dálnice a jely až v noci. Tři konvoje jsou těsně před Brnem, jeden za Brnem, směrují na Slovensko a předpoklad je, že do sedmi hodin opustí ČR, s výjimkou tří, které pojedou v noci. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 30. května 2019

Aktuálně je posun vojenských strojů podle mluvčí Armády ČR Magdaleny Dvořákové bez nehod a technických problémů. Ve směru na Brno začínají kolony na D1 na 83. kilometru.

Pořádně rázně na celou situaci reagovali odpůrci členství ČR v NATO - členové KSČM. „Nevím, proč ty US blbečky na tu dálnici vůbec pouští. Všichni víme, že to je jen demonstrace síly, protože jinak by tu techniku navagónovali a převáželi to v noci po železnici, jako to bylo zvykem v minulosti. Jděte do hajzlu!!!“ napsal na Facebook poslanec Zdeněk Ondráček, kritizovaný v poslední době za návštěvu proruské Doněcké lidové republiky na Ukrajině, kdy se brání, že šlo o soukromou cestu, ale při výstupu z limuzíny na červený koberec mu tam coby české delegaci zahráli i českou hymnu.

Další obdobný protiamerický příspěvek hbitě dodal i šéf KSČM Vojtěch Filip. „Bývalo dobrým zvykem vojenský konvoj transportovat po kolejích, ale když musel po silnici tak, to bylo v noci. Pokud armáda USA chtěla demonstrovat svou sílu průjezdem po D1, tak se jí to opravdu nepovedlo. Jak J. Kajnar ve své básní napsal ′Jen hluboký vztek tu po nich zbyl′,“ čílil se na Twitteru.

350 kusů techniky a 800 lidí

První američtí vojáci s technikou překročili české hranice v úterý večer v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Po odpočinku v tamních kasárnách vyjeli v noci na dnešek přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Poslední část konvoje měla podle původního plánu opustit Českou republiku dnes odpoledne.

Konvoj čítá víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.