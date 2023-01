Ustaraná panička Markéta prosí: Neviděli jste huskyho Franka? Pejsek se jí zaběhl v Krkonoších

Širokou veřejnost prosí o pomoc kamarádky Lucie a Markéta, které společně vyrazily do Krkonoš. Do hor je doprovázel i devítiměsíční husky jménem Frank. Roztomilý chlupáč se však 29. ledna na cestě z Dolních Míseček směrem na Vrbatovku ztratil. Několik hodin už je nezvěstný a teploty klesají hluboko pod nulu. Zoufalá majitelka Markéta prosí o pomoc při hledání.

Frank se zaběhl v Krkonoších v neděli 29. ledna ve 14 hodin. Tehdy se skupinka vydala z Dolních Míseček směrem na Vrbatovku. „Projel kolem něj rychle lyžař (nic proti lyžaři, blbá náhoda) a on se vyděsil a utekl do lesa,“ uvedla v příspěvku na instagramu Markéta s tím, že devítiměsíční pejsek je bázlivý.

Má známku a červený postroj

„Bojí se, ale je moc hodný na psy i na lidi. Spíš se bude držet stranou a tak je důležité koukat kolem sebe, může se schovávat,“ píše majitelka. Frank je plemene husky a nemá hustou podsadu. Venku v mrazivém počasí už je několik hodin a Markéta se tak děsí umrznutí. „Má na sobě psí známku, obojek a červený postroj,“ dodává s tím, že už uvědomila i záchranné složky.

Mrazivé počasí

Na své fanoušky na instagramu se obrátila i blogerka Lucie, která je známá jako Holka s bucket listem. Ve svém příspěvku odsoudila všechny bezcitné komentáře na adresu zoufalé majitelky, která se svého pejska snaží najít. „My jsme celé odpoledne lítaly s Markét nahoru, dolů, hledaly Franka, brečely na přeskáčku, já si dala rekordní výstup na Vrbatovku, zpotila se, mám vyřvané hlasivky, klepu se, mám horečku a jsem šíleně vysílená,“ píše Lucie a uvedla, že Markéta hledala zaběhnutého pejska i přes noc.

Teploty v noci klesly k minus deseti stupňům. „Je skoro jedenáct hodin v noci a ona tam chodí na skialpech v -10°C, úplně vyčerpaná, aby našla svého vyděšeného psa, který se lekl a utekl se někam schovat. To devíti měsíční stěně je tam úplně samo někde v lese a ty máš potřebu napsat jeho mámě něco, co ji úplně odrovná? Myslíš si jako, že si to sama nevyčítá?“ popisuje zoufalé pátrání.