Bití i nevěry

Katka je maminka sedmileté holčičky a dvou a půlletého chlapečka. S otci svých dětí ale nežije. „První dceru jsem měla s přítelem, který mě bil. Když jsem odešla, tak jsem zjistila, že jsem těhotná,“ vypráví Kateřina, která byla kvůli psychickým potížím poté dva roky sama.

„Pak jsem potkala přítele, se kterým mám syna. Když jsem byla v těhotenství v nemocnici, tak jsem zjistila, že mě podvádí se svou nevlastní tetou,“ popisuje krušné chvíle mladá žena, která v současné době bydlí u svých rodičů.

Pohádka, která se zvrhla...

Tady také poznala nového muže ze sousedství. „Zpočátku to bylo kouzelné, pohádkové. Krásně se staral o děti, byl milý, chtěl změnit svůj život. Našel si práci na šachtě. Jenže tam vydržel necelé dva měsíce, protože zjistil, že já vydělám dost,“ vypráví Katka, která pracuje v prodejně telekomunikační společnosti. O malého chlapečka se jí mezi tím stará maminka, která je v invalidním důchodu.

Po půlroce spokojeného soužití se všechno změnilo. „Začal kašlat na děti, byl výbušný. Lezl mi do telefonu, nadával mi. Začal mi připomínat psychopata. Vyhrožoval, že když mě nebude mít on, nebude mě mít ani nikdo jiný. Rozhodla jsem se s ním rozejít,“ popisuje Katka s tím, že teprve pak začalo pravé peklo.

„Začal vyhrožovat, že ublíží sobě, že bez nás umře. Na to jsem nereagovala. Po rozchodu se mi začalo dařit v práci, kde jsem měla v té době kvůli svému psychickému stavu v komunikaci se zákazníky problémy,“ říká Katka.

Kateřina chce varovat i ostatní maminky.

Výhrůžky a zapálené auto

Expřítel podle ní okradl i jejího otce a dětem vzal čtyřkolku, kterou jim sama koupila. „V hádce po mně chtěl hodit sekerou. Výhrůžky neustávaly a vyvrcholilo to tím, že mi zapálil auto,“ popisuje Kateřina s tím, že případ už šetří policie.

„Policie zajistila stopy, bohužel zatím nemají důkazy. Byla jsem 14 hodin na policejní stanici, musela jsem tam sedět, bez jídla, vody, jako bych to byla já, kdo něco provedl. Jemu zabavili mobil a hledali naši konverzaci, ale ta konverzace už byla promazaná,“ vysvětluje mladá žena.

Jsem bezradná, ale jen tak to nenchám!

Momentálně se Kateřina cítí bezradná. „Mám svědka, který ho viděl jít kolem s kanystrem benzínu, ale on svědčit nechce, protože má strach. Na výslech jdu ještě v neděli. Člověk ale necítí žádnou ochranu. I po tom předchozím výslechu nás pustili ve stejnou dobu, nikdo se nestaral, jak se dostanu domů a že ho můžu venku potkat. Naštěstí jsem měla odvoz,“ uzavírá statečná Katka s tím, že by ráda, aby další ženy v podobné situaci nemlčely a snažily se získat pomoc.

JUDr. Lucie Hrdá: I prohledáváni mobilu může být trestný čin

„Pokud partner nerespektuje vaše soukromí a proti vaší vůli vám prohledává mobil, může se jednat o trestný čin. Stejně tak jako v případě, že vám vyhrožuje. Každá policie je povinna přijmout trestní oznámení a prověřit ho. Proto, abyste věděli, co se s vaším trestním oznámením stalo, doporučuji při jeho podání do protokolu či do písemného podání podat žádost o vyrozumění o tom, jak vaše trestní oznámení dopadlo," radí Kateřině i ostatním ženám advokátka Hrdá.

Mnoho žen s malými dětmi často zústává v nevyhovujícím vztahu kvůli strachu, co s nimi bude, pokud partnera opustí. Jak celou situaci zvládnou hlavně finančně. „Je, bohužel, smutnou realitou, že mnoho obětí domácího násilí neodejde od pachatele proto, že jsou na něm ekonomicky závislé – pokud by odešly, nezvládly by se potýkat s útoky, sporem o děti a majetek a ještě svou slabou ekonomickou situací, " potvrzuje Hrdá.

A situaci neprospívá ani současná koronavirová krize, byť toto konkrétně není případ paní Kateřiny. „Koronavirová situace zhoršila postavení mnoha obětí nejen v tom, že nemají v lockdownu od pachatele úniku a jsou s ním zavřené, ale také z ekonomických důvodů se na něm stávají závislejšími, pokud přišly o práci, či musí být doma s nemocnými dětmi nebo kvůli zavřeným školám," uzavírá odbornice.