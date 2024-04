Vyšetřování Vrbětic míří do finále, potvrdil Rakušan. Obvinění ale možná nepřijde

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) potvrdil, že se vyšetřování Vrbětic blíží do finále. „Já mohu říct - aniž bych uváděl termín - ano šetření je ve finální fázi,“ prozradil v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi. Mluvilo se především o datu 15. května.

Šnečí tempo? Naopak luxusní, tvrdí expert

Vyšetřování atentátu ve Vrběticích trvá už tři roky, opoziční SPD toto tempo kritizuje. Podle ministra vnitra ale takovou věc uspěchat nelze a naopak si vyšetřovatelé zaslouží pochvalu. „Je to natolik složitá kauza s mezinárodním přesahem. Kdy se tomu věnují elitní policisté intenzivně, věnují se každému jednotlivému detailu,“ podotknul. K vyšetřování docházelo i mimo české území. Zdůraznil, že výhradní právo ke sdělování informací má Krajské státní zastupitelství.

Do pořadu byl pozván i senátor Václav Láska(SEN21), který o vyšetřování mluvil i z role bývalého policejního vyšetřovatele. I podle něj to netrvalo tak dlouho. „Ten čas je luxusní když vezmu v potaz, že se muselo jít i do zahraničí,“ konstatoval. A shoduje se s tím i opoziční poslanec a expředseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). „Znám kauzy, které trvají mnohem déle, než se dostali k soudu. S mezinárodním prvkem si taky nemyslím, že je něco zásadně špatně.“

Senátor Václav Láska (SEN21), expředseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT (21.4.2024) | Reprofoto ČT

„Obviněný nebude asi nikdo“

Je možné, že veřejnost nebude zcela spokojená s tím, jaké výsledky se k ním vlastně dostanou. Senátor totiž vysvětlil, že mnoho operativních informací nelze sdělit veřejnosti a jsou v režimu tajné. Vytvořit pak „balíček“ informací, které jsou srozumitelné, nejsou tajné a obstojí u soudu, to je podle něj velice těžký úděl.

„Absolutně sem nepochyboval, když sem ty informace vyslechl, že to udělalo Rusko. Bylo mi jasné, že to nekončí sdělením obvinění, a že by Rusko vydalo agenty. To jak to skončí, bylo zjevné,“ zmínil.

Podobně mluvil v pořadu České televize i Vondráček. „Rozuzlení se nedozvíme nikdy. Dokud se nezveřejní archivy tajných služeb, to vědět nebudeme,“ řekl s tím, že ale nepochybuje, kdo je viníkem.

„Důležité je, jak se zachovala vláda, a to velice racionálně,“ dodal a pochválil dobu, kdy stálo jeho stranické hnutí v čele státu. Narážel tím mj. i na to, jak se začali ve velkém vyhošťovat ruští diplomaté.

A opět v tomto došlo k milé politické shodě, kdy i ministr vnitra uznale kýval hlavou, že se tehdy vláda zachovala správně. „Možná nás to zachránilo od Rosatomu, ukázalo se, že je ruskou nepřátelským státem mělo to užitečné konsekvence,“ chválil. Přidal ale i rýpnutí. Podle něj se politicky nedaří najít shodu k tomu, aby se protlačilo rychlejší využití zpravodajských informací.

Podle Vondráčka nicméně musíme místo řešení vyšetřování spíše řešit to, jak to s Vrběticemi bude nyní. Kdy se okolí zcela vyčistí a musíme komunikovat s místními. Ocenil, že prezident Petr Pavel nedávno navštívil Zlínský kraj na popud jejich hejtmana.