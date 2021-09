Maláčová peskovala Schillerovou jak zlobivou školačku. A o důchodech rozhodnou poslanci

Nevraživost mezi vicepremiérkou a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) není novinkou. Na tiskové konferenci po jednání vlády ale „vybublala“ tentokrát veřejně. Zatímco Maláčová mluvila do kamer, Schillerová měla po projevu a už se věnovala svému mobilu - vládní kolegyně ji pak pokárala přede všemi se slovy: „Paní ministryně facebookuje, tak ztlumí mobil.“ Jako zlobivou školačku. Tématem tiskové konference byl v té chvíli návrh na dřívější odchod lidí z náročných profesí do penze, ke kterému vláda zaujala neutrální stanovisko. O věci tak rozhodnou poslanci, kteří na to mají ale poslední dva týdny schůze.

„Dobře, výborně,“ kvitovala následně Maláčová, že její vládní kolegyně přestala vyrušovat, jak upozornil web iDnes.cz.

Důchodová novela předpokládá, že pracovníci v náročných povoláních by mohli odejít do penze bez sankce až o pět let dříve. Základní pravidlo by se řídilo zásadou, že za 10 let náročné profese by se snížil věk pro odchod do důchodu o rok, uvedla dnes na tiskové konferenci ČSSD ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Zaměstnavatel by hradil za každého takového zaměstnance o pět procent vyšší odvody. „Vláda k tomu dala neutrální stanovisko,“ doplnila ministryně na twitteru při jednání vlády.

Obdobnou předlohu podali sociální demokraté již dříve, Sněmovna ji dosud neprojednala. Nyní zahrnuje také zdravotnické záchranáře a záchranáře horské služby. Možnost předčasného důchodu pro ně prosadili v jiné novele poslanci ANO. Ukázalo se však, že ustanovení nebude možné v praxi využít a žádosti bude správa sociálního zabezpečení zamítat.

Fyzicky i psychicky náročné profese

Novela si klade za cíl prosadit nové podmínky pro odchod do penze pro ty zaměstnance, kteří strávili svůj pracovní život v náročných profesích. „Nejde jen o fyzicky náročné profese, ale i o ty psychicky náročné,“ vysvětlovala Maláčová během nedělní diskuse v pořadu Otázky Václava Moravce.

Maláčová poznamenala, že tuto novelu považuje za svůj „rest“. Ráda by, aby se i případně stihla projednat do voleb. V předkládací zprávě se zmiňuje, že „cílem předloženého návrhu je především umožnit dřívější odchod do starobního důchodu pro ty pracovníky, kteří nejsou schopni, zejména z důvodu dlouhodobého výkonu náročných prací majících významný vliv na jejich zdravotní stav a pracovní schopnost, již vykonávat dosavadní pracovní činnost až do dosažení důchodového věku.“

Podle novely by mohl pracant za každých 184 odpracovaných směn snižovat hranici odchodu do důchodu o 1 kalendářní měsíc. Nejvýše však o 60 kalendářních měsíců.

Účinnost předlohy předkladatelé navrhli od roku 2023. Odhadli, že v prvních letech by dodatečné výdaje státu činily desítky až nízké stovky milionů korun, následně kolem dvou miliard korun ročně. Dodatečné příjmy z vyšších odvodů by představovaly kolem 1,3 miliardy korun za rok. Sociální demokraté chtějí, aby novelu Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. Není však jisté, zda ji zvládnou prosadit do programu zářijové schůze Sněmovny.

Resort financí zásadně nesouhlasí

Z dosavadních reakcí to ale nevypadá, že by měla novela šanci na úspěch. Podklady k pondělnímu jednání totiž naznačují, že vláda zaujme neutrální stanovisko. Zcela proti je ministerstvo financí. Vedle připomínky, že takto rozsáhlou změnu – a především v takto důležitém odvětví – by měla předložit samotná vláda.

Babišův kabinet ve svém stanovisku skutečně uvedl, že zásadní změny v důchodovém pojištění by měla předkládat vláda a podle podkladů se měl také pozastavit nad tím, že výběr náročných profesí vychází z předpisů o ochraně veřejného zdraví, jejichž smysl je jiný.

„Snaha nahradit touto cestou řádné připomínkové řízení v sobě skrývá mimořádnou kumulaci rizik zejména s ohledem na to, že se jedná o zásadní úpravu důchodového systému. K té by mělo docházet výhradně ve formě vládního návrhu zákona, který komplexně a na základě širokého společenského konsenzu, a to i napříč politickým spektrem, upraví systém důchodového pojištění,“ ozývá se z resortu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).

Stávající návrh navíc podle rezortu dostatečně neřeší finanční zdroje a je „silně demotivující ve vztahu k setrvání na trhu práce“. Podobnou připomínku měla behěm nedělní debaty i místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, která poznamenala, že by se celkově měla důchodová reforma zaměřit na to, jak lidi případně v práci udržet. Dodala ale, že co se týče náročných profesí, je s ministryní v souladu s tím, že by měli mít tito lidé úlevu. „Ale vidíme háček v tom odstupňování,“ komentovala.

Vedle této novely budou mít ministři na stole také novelu o platech státních zaměstnanců a také se budou zabývat ustanovením letního času na dalších pět let.