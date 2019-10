Ministr dopravy Kremlík je stejně jako všichni členové vlády pozvaný na zítřejší mši v katedrále Sv. Víta. Rozhodl se ale, že poslední rozloučení absolvuje dvakrát. I přes to, že někteří lidé stáli ve frontě celou noc, ministr dopravy se dovnitř dostal dřív než oni.

Ministra dovezlo na Žofín auto s řidičem. Když se reportér Blesku Kremlíka zeptal, co by vzkázal lidem čekajícím ve frontě, vyhnul se ministr odpovědi a řekl pouze, že chce jen vyjádřit úctu Karlu Gottovi.

Video Ministr Kremlík na Gotta předběhl tisíce lidí: Až na Žofín autem a místo práce! -

O účasti na dnešním rozloučení uvažoval mimo jiné i Andrej Babiš, uznal ale, že by jeho přednostní návštěva zbytečně zdržela ostatní. Chování Kremlíka odsoudil. „Pan ministr má být v práci a rozloučit se mohl večer do 22 hodin. Navíc, pokud vím, má pozvání na sobotu. Takže, pokud je to, jak píšete, tak je to nepřijatelné a ministrovi to vysvětlím, že takhle se chovat nemůže,“ napsal Babiš iDnes v reakci na dotaz, co říká na to, že Kremlík dorazil na Žofín a využil svých ministerských privilegií, aby nemusel čekat ve frontě.

Kremlík se později na Twitteru omluvil, zesnulému zpěvákovi se prý chtěl poklonit, protože jeho písně poslouchá od dětství.

Moc jsem si přál vyjádřit panu Karlu Gottovi úctu. Jeho písničky jsem poslouchal od dětství a mám je hrozně rád. Uznávám ale, že předběhnout čekající lidi kvůli nabitému programu bylo nevhodné a omlouvám se za to. — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) October 11, 2019

Další stranický kolega ministra Kremlíka se stejně jako on rozhodl, že na veřejné rozloučení půjde. Na rozdíl od šéfa dopravy si poslanec Patrik Nacher stoupl do fronty mezi ostatní lidi. Dorazil o hodinu dřív než se brány Žofína otevřely pro veřejnost. Na sociální síti si pochvaloval rychlost a příjemné povídání s ostatními.