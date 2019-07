Krakonoš pohrozil uzavřením parku, Brabec kvůli odpadkům zatlačil na turisty

Ministerstvo životního prostředí zapojilo do osvěty přímo pána Krkonoš. Krakonoš dává lidem ještě jednu šanci a nezakáže jim vstup do Krkonošského národního parku. Výhružka, že se od 1. srpna uzavřou brány návštěvníkům, způsobilo kritické přemnožení velmi odolného druhu „zvěře“ z čeledi odpadkouškovití. Dvakrát ročně totiž jen v Krkonoších nasbírají ochránci a dobrovolníci tři tuny odpadků, což už samotnému vládci hor přerostlo přes vousy. Přichází proto slib, který bude každý příchozí do parku podepisovat. Text berte s nadsázkou, ale varování před zahazováním odpadků zcela vážně.

Černý scénář, který počítal s tím, že se od 1. srpna uzavřou pro lidi brány Krkonošského národního parku, se nenaplnil. Krakonoš dal neukázněným návštěvníkům poslední šanci, a pokud se i to mihne účinkem, možná se nám krásná severní česká příroda uzavře.

Každý návštěvník parku bude muset nově podepsat tzv. Slib Krakonošovi, kde se zaváže, že nebude šířit populaci odpadkouškovitých - tedy prapodivných a velmi odolných druhů „zvěře“. Patří k nim například Petlahvoň odhozenec nebo Vlhčenec ubrouskový.

„Samozřejmě sojka bude na návštěvníky dohlížet, jestli svůj slib plní,“ dodal vládce hor.

KRNAP spouští i edukační akci, kde budou lidi vzdělávat o tom, jak mohou odpadky zavařit životnímu prostředí. Obdobný problém má i Šumava, České Švýcarko a Podyjí. O uzavření parku jednal ministr Richard Brabec (ANO), který vysvětlil, proč by se neměli přidávat peníze na pracovní místa správců.

Šest tunů odpadků ročně

„Dvakrát ročně uklidíme tři tuny odpadků. Dohodli jsme, že teď o víkendu provedeme po celých Krkonoších záchrannou akci,“ řekl ředitel správy KRNAP Robin Böhnisch. „Na 10 významných místech umístíme stánek s lektory, kteří budou oslovovat návštěvníky, a budeme je přesvědčovat, aby splnili slib Krakonošovi. Budou i vysvětlovat jaký životní cyklus mají odpadkouškovití,“ doplnil jej tiskový mluvčí KRNAP Radek Drahný.

„Primárně je akce určená pro české návštěvníky, protože tvoří 90 % všech příchozích, ale samozřejmě se chystají i mutace pro zahraničí,“ odpověděl Drahný na dotaz Blesk Zpráv, jestli se edukační akce bude týkat i hostů z jiných zemí.

Dopis lidem, který Krakonoš zaslal jako varování | KRNAP

Vzdělávací plán je důvodem, proč Krakonoš souhlasil s tím, že své hory nezahalí mlhou. „Domluvili jsme se na téhle akci a já to beru, protože tohle to je hodně důležitá věc, hlavně u dětí a mládeže. Chtěl bych, aby to vyšlo,“ prohlásil vládce Krkonošského národního parku, který mimo přírodu pohlíží také 3,8 milionu návštěvníků parku.

Problémem ale není jen návštěvník, který odpadky hází do volné přírody, neplechu může způsobit i ten, který například sáčkovce šustilku chová v zajetí a v přírodě mu v nestřeženou chvíli uletí.

„To je důvod, proč nechceme investovat do posílení stráží nebo proč nechceme udělovat jednu sankci za druhou. Důležitá je edukace, aby lidé ctili přírodu a když náhodou narazí na pohozený odpadkouše, aby je ulovili a odnesli,“ doplnil ministr Brabec k akci, která bude na desíti místech od pátku 19. do neděle 21. července rozmístěna po celých horách.

Dobrovolníky a podpisové archy k záchraně parku najdete na:

Rozcestí před Mumlavským vodopádem Křižovatka turistických tras u Horské boudy Dvoračky Křižovatka turistických tras u Vrbatovy boudy Medvědín - horní stanice lanovky Sv. Petr - horní stanice lanovky Křižovatka turistických tras u Luční boudy Křižovatka turistických tras u Chalupy na Rozcestí Křižovatka u dolní stanice lanovky na Sněžku a trasy do Obřího dolu Horní stanice lanovky na Černé Hoře Začátek cesty u Pomezí boudy na Cestě česko-polského přátelství

Ministr životního prostředí Richard Brabec s Krakonošem diskutoval nad zákazem vstupu návštěvníků do parku | Blesk - Nikola Forejtová

Opadkouši zahltili i Šumavu a Podýjí

Krkonoše ale nejsou jediným místem, které by mělo s přemnožením nebezpečného a léta žijícího druhu odpadkoušů problém. „Šumava hlásí tunu odpadu ročně na jeden milion návštěvníků, Podyjí dvě tuny odpadků a špatně je na tom i České Švýcarsko,“ prozradil ministr.

České Švýcarsko se navíc potýká s přílivem plovoucích odpadkouškovitých, které se do parku dostanou po proudu řeky.

Řada lidí přišla s argumentem většího rozšíření útulků pro tyto tvory, v jiných lokalitách jsou známy pod jménem odpadkové koše. Ty ale podle ředitele KRNAPU nemají v panenské přírodě, jako je národní park, co dělat.

„Odpadkové koše mají své místo v městských parcích, nikoli v přírodě, kde by jejich obsah byl vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale i divokým zvířatům,“ uvedl Böhnisch. Drahný vysvětluje, že to mohou zvířata brát jako laciný zdroj potravy a navíc by podlehnutí tlaku na odpadkové koše srazilo na nohy ono zlaté pravidlo „Přinést a odnést“.