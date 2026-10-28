Vlk v minizoo zaútočil na dívku (8): Zasahoval vrtulník!
Osmiletou dívku ve středu vážně zranil vlk ve výběhu s divokou zvěří v blízkosti města Baruth/Mark v Braniborsku. Ošetřovatel podle úřadů zabránil napadení dalších dětí. Záchranářská helikoptéra dívku dopravila do nemocnice. Policie okolnosti incidentu vyšetřuje.
Vlk zaútočil během speciálního programu krmení zvěře s ošetřovateli, který zoopark Johannismühle nabízí. Ve výběhu byly s ošetřovatelem tři dívky. Ve chvíli, kdy napájeli zvířata, na jednu z dívek zaútočil vlk. Podle úřadů se incident stal ve výběhu pro vlky polární.
Zoopark Johannismühle chová mimo jiné medvědy hnědé, vlky šedé a polární, rysy, zubry, lamy, ovce, kozy, miniprasata či pávy.
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