Pozornosti hlídky v Ivanovicích na Hané neušel šofér Seatu Ibiza, který během jízdy držel v ruce mobilní telefon. Když se jej hlídka rozhodla zastavit, řidič nejprve zpomalil u krajnice. Vzápětí však prudce zrychlil a začal ujíždět. Policisté se za ním okamžitě vydali a opakovaně mu dávali pokyn k zastavení. Řidič ale nereagoval a ulicemi města projížděl vysokou rychlostí.
Vypil prý šest piv
„Jeho riskantní jízda skončila až po téměř deseti kilometrech. V ulici Malinovského nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného vozidla. Policisté jej následně za použití donucovacích prostředků zadrželi,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Proč se snažil ujet, bylo záhy zřejmé. Dechové zkoušky ukázaly hodnoty 2,05 a 2,18 promile. „Muž policistům přiznal, že před jízdou vypil šest půllitrů tmavého piva,“ dodal mluvčí.
Kamioňák holdoval vodce
Pozornosti policistů na D2 neunikla ani nákladní souprava převážející nebezpečný náklad. Stála na rozhraní pravého a odstavného jízdního pruhu a překážela v provozu.
Při kontrole se ukázalo, že cizinec usedl za volant pod vlivem alkoholu. První dechová zkouška ukázala hodnotu odpovídající 2,15 promile alkoholu, druhá dokonce 2,20 promile. Řidič prozradil, že vypil několik panáků vodky. Skončil v policejní cele.