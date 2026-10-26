Holčičku (10) jen bolelo břicho: Lékař zjistil, že je těhotná!
Argentinská policie vyšetřuje skutečně šokující případ. Do nemocnice v obci Colonia Dora přišla desetiletá dívenka stěžující si na bolesti břicha. Vyšetření odhalilo, že je již v šestém měsíci těhotenství! Policie v rámci vyšetřování zadržela jejího nevlastního otce.
Holčička při vyšetření uvedla, že ji otčím v uplynulých několika měsících opakovaně zneužíval. Násilí a urážek se měl dopustit i vůči její matce (25), která momentálně s mužem čeká dítě. Dívčina babička podle deníku Bild uvedla, že dvojice se potkala na internetu. Dceru prý varovala, aby s ním holčičku nenechávala o samotě.
Gynekolog při vyšetření odhalil, že holčička je již v šestém měsíci těhotenství. Lékaři nález okamžitě oznámili policii. Ta zadržela dívčina otčíma a zabavila mu telefon. Jeho obsah momentálně analyzuje. Policie zatím celý případ vyšetřuje, muže doposud neobvinila.
Její matka ji taky měla brzo, v 15, otěhotněla ve 14 letech. A té holčičky se bohužel jedná o předčasnou pubertu. Nic tam není normální.