Holčičku (10) jen bolelo břicho: Lékař zjistil, že je těhotná!

Lékaři odhalili těhotenství u desetileté dívky, policie zadržela jejího nevlastního otce
Lékaři odhalili těhotenství u desetileté dívky, policie zadržela jejího nevlastního otce  (Autor: X.com)
Autor: Kamil Morávek - 
26. října 2026
11:01

Argentinská policie vyšetřuje skutečně šokující případ. Do nemocnice v obci Colonia Dora přišla desetiletá dívenka stěžující si na bolesti břicha. Vyšetření odhalilo, že je již v šestém měsíci těhotenství! Policie v rámci vyšetřování zadržela jejího nevlastního otce.

Holčička při vyšetření uvedla, že ji otčím v uplynulých několika měsících opakovaně zneužíval. Násilí a urážek se měl dopustit i vůči její matce (25), která momentálně s mužem čeká dítě. Dívčina babička podle deníku Bild uvedla, že dvojice se potkala na internetu. Dceru prý varovala, aby s ním holčičku nenechávala o samotě.

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Gynekolog při vyšetření odhalil, že holčička je již v šestém měsíci těhotenství. Lékaři nález okamžitě oznámili policii. Ta zadržela dívčina otčíma a zabavila mu telefon. Jeho obsah momentálně analyzuje. Policie zatím celý případ vyšetřuje, muže doposud neobvinila.

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Témata:
zneužívání dětíArgentinapolicietěhotenstvínemocnicebřichobolest břicha
Kamil Morávek
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baronessa ( 26. října 2026 11:22 )

Její matka ji taky měla brzo, v 15, otěhotněla ve 14 letech. A té holčičky se bohužel jedná o předčasnou pubertu. Nic tam není normální.

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