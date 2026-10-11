Děsivý případ na Slovensku: Rodiče měli prodávat vlastní dceru na sex

Rodiče měli nabízet nezletilou dceru na sex.
Rodiče měli nabízet nezletilou dceru na sex.
Rodiče měli nabízet nezletilou dceru na sex.
Rodiče měli nabízet nezletilou dceru na sex.
Rodiče měli nabízet nezletilou dceru na sex.
Autor: Štěpánka Grofová - 
11. října 2026
11:50

Otřesný případ údajného sexuálního vykořisťování nezletilé dívky vyšetřují slovenští kriminalisté. Rodiče měli více než rok prostřednictvím internetu nabízet vlastní dceru k sexuálním službám. Policisté při vyšetřování narazili také na videa zachycující zneužívání dalších nezletilých dívek. Muž skončil ve vazbě.

Slovenská policie rozplétá závažný případ obchodování s lidmi, do něhož se podle vyšetřovatelů zapojila dvojice z okresu Partizánske. Muž (38) a žena (39) měli na internetu vyhledávat zájemce o sexuální služby své nezletilé dcery. Kriminalisté navíc zjistili, že podezřelí údajně nabízeli také záznamy sexuálního zneužívání dalších dívek.

Do akce s krycím názvem KUBA se podle informací slovenského serveru Topky zapojili kriminalisté z Úřadu boje proti organizované kriminalitě (ÚBOK) i zásahová jednotka hraniční a cizinecké policie. Dvojici zadrželi v časných ranních hodinách.

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Vlastní dceru měli nabízet téměř rok

Rodiče svou nezletilou dceru nabízeli na internetu od srpna 2024 do července 2025. Na jedné z internetových platforem si údajně vytvořili profil, přes nějž komunikovali s potenciálními zákazníky.

Zájemcům měli nabízet sexuální služby své dcery i další sexuální praktiky. S každým pak zvlášť domlouvali cenu, rozsah služeb a případně také místo a čas setkání.

Na internetu měli šířit i videa dalších dívek

Při vyšetřování policisté narazili na další znepokojivé skutečnosti. Rodiče měli kromě nabízení vlastní dcery šířit také videa zachycující sexuální zneužívání dalších nezletilých dívek.

Kriminalisté zatím neznají totožnost dívek ani mužů, kteří se na záznamech objevují. Není proto jasné, kolika dalších obětí se případ může týkat.

Muž skončil ve vazbě

Než policisté dvojici zadrželi, strávili dlouhou dobu shromažďováním důkazů a prověřováním informací. Následně oba obvinili z obchodování s lidmi, ohrožování mravní výchovy mládeže a šíření dětské pornografie.

Vyšetřovatelka zároveň požádala o vzetí osmatřicetiletého muže do vazby. Soud jejímu návrhu vyhověl a muž skončil za mřížemi. O tom, zda je žena vyšetřována na svobodě, policie bližší informace neposkytla.

Vzhledem k citlivosti celého případu kriminalisté další podrobnosti nezveřejnili.

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Rodiče měli nabízet nezletilou dceru na sex.
Rodiče měli nabízet nezletilou dceru na sex.
Rodiče měli nabízet nezletilou dceru na sex.
Rodiče měli nabízet nezletilou dceru na sex.
Rodiče měli nabízet nezletilou dceru na sex.

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Štěpánka Grofová
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