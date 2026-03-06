„Zabýváme se případem zraněného muže v jedné obci na severním Plzeňsku. Případ si převzali krajští kriminalisté, jelikož je možné, že by se mohlo jednat o násilný trestný čin. Stejně tak ale pracují kriminalisté s verzí, že si dotyčný mohl zranění způsobit sám,“ uvedla mluvčí policie pro server plzenskadrbna.cz Pavla Burešová.
Zhruba čtyřicetiletého muže dopravil vrtulník do nemocnice. Měl několik bodných ran v břiše. Podle svědkyně, která případ polici ohlásila, byl muž v okně, volal o pomoc a tvrdil, že ho někdo pobodal…
VIDEO: Policie zadržela muže, který v Brně-Židenicích napadl dívenku na ulici a pobodal ji. (2023)
Policie zadržela muže, který v Brně-Židenicích napadl dívenku na ulici a pobodal ji. PČR
Policie zadržela muže, který v Brně-Židenicích napadl dívenku na ulici a pobodal ji. PČR