Na ulici se potuloval nahý chlapeček: Utekl z domu hrůzy!

Rodina z Pensylvánie připravila malému chlapečkovi peklo na zemi.
Rodina z Pensylvánie připravila malému chlapečkovi peklo na zemi.
Babička chlapečka Stephan Schaffnerová
Matka chlapečka Jade Shueyová
Otec chlapečka Tucker Heagy
Autor: Andrea Vídeňská - 
16. října 2026
18:02

Pětiletý chlapec utekl z domu hrůzy v americké Pensylvánii. Našli ho nahého na ulici, zabaleného pouze do přikrývky. Rodina ho držela zavřeného ve špinavém pokoji. Dveře blokovala zábrana zajištěná stahovacími páskami. Matka, její přítel a babička čelí obviněním z několika trestných činů.

Ti, kteří ho měli nejvíc chránit, mu udělali ze života peklo na zemi. Místo teplého domova žil chlapec (5) v nelidských podmínkách. Když se mu podařilo uniknout, našli ho nahého na ulici. Případ z americké Pensylvánie šokoval i zkušené vyšetřovatele.

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Dětské vězení

Chlapec, který je autista a nemluví, měl zůstávat zavřený v pokoji, odkud se nemohl volně dostat ven. Dveře blokovala dětská zábrana připevněná lepicí páskou a stahovacími páskami, informuje deník Daily Star. Celou konstrukci navíc zvenčí zatarasily dřevěné desky. Podmínky uvnitř byly otřesné. Po podlaze byly poházené odpadky a zbytky jídla, stěny i okno pokrývaly skvrny připomínající lidské výkaly. V domě se hromadily odpadky, všude létaly mouchy a nepořádek byl tak obrovský, že se některými místnostmi dalo jen stěží projít.

Krkavčí matka Jade Shueyová (21) přiznala, že její syn trávil zavřený v pokoji přibližně 90 procent dne. Jídlo a pití mu dospělí podávali přes zábranu ve dveřích. Dostával například cereálie, müsli tyčinky, džus, mléko a vodu. Někdy byl uvězněný jako zvíře až tři dny. Matka také prý uvedla, že se stávalo, že se chlapec déle než týden nevykoupal. 

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Stahovací pásky

Babička Stephan Schaffnerová (42) uvedla, že pokaždé, když ho pouštěli ven, museli přeštípnout pět až deset stahovacích pásek. Když se vracel do pokoje, připevnili nové. Babička řekla, že pásky kupovali ve velkém a plánovali pořídit balení obsahující tisíc kusů. Právě tento detail patří k nejznepokojivějším informacím. Klec spadla 10. července, kdy se chlapec dostal ven a někdo ho našel na silnici Quarry Road. Na sobě měl pouze zelenou přikrývku nasáklou močí.

Všímavý kolemjedoucí zastavil a přivolal pomoc. Záchranáři ho následně převezli do nemocnice. Policisté po příjezdu začali zjišťovat, odkud chlapec přišel a v jakých podmínkách žil. Podle státní zástupkyně Pier Hess Grafové dítě „žilo v pekle“. „Každou sekundu každé minuty každého dne si to dítě zasloužilo lepší život a mateřskou lásku,“ uvedla státní zástupkyně. V souvislosti s případem byli obviněni chlapcova matka Jade Shueyová, její přítel Tucker Heagy (21) a babička Stephan Schaffnerová. Zadrženy byly také další dvě osoby, jejichž vztah k domácnosti není známý. Scott Schaffner (59) a Cathy Schaffnerová (62) se podle médií sami dostavili na policii.

Rodina z Pensylvánie připravila malému chlapečkovi peklo na zemi.
Rodina z Pensylvánie připravila malému chlapečkovi peklo na zemi.
Babička chlapečka Stephan Schaffnerová
Matka chlapečka Jade Shueyová
Otec chlapečka Tucker Heagy

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Témata:
autismusuvězněnítýrání dětítýrání dítětetrestný činsilnicePensylvániestátní zástupceDaily Starodpadky
Andrea Vídeňská
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