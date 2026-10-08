Zvrat v případu mrtvého novorozence na Semilsku: Zadrželi matku!

Zvrat v případu mrtvého novorozence na Semilsku: Zadrželi matku!
Zvrat v případu mrtvého novorozence na Semilsku: Zadrželi matku!
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
ilustrační foto
Aktualizováno -
8. října 2026
13:41
Autor: ČTK - 
8. října 2026
13:31

Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Obvinili ji z vraždy, hrozí jí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Na webu policie o tom ve čtvrtek informovala její regionální mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

„Současně vrchní komisař podal návrh na vzetí obviněné do vazby, který byl soudcem akceptován,“ dodala.

Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Mrtvé novorozeně bylo v kontejneru na tříděný odpad. Koncem září oznámili, že při vyšetřování využijí testy DNA. „Plošný screening byl jednou z metod, kterou kriminalisté zvolili v rámci úkonů trestního řízení pro ověření dosud zjištěných skutečností,“ uvedla ve čtvrtek Šrýtrová. Zda ovšem k dopadení matky vedly testy DNA, mluvčí nepotvrdila.

Policie sbírá vzorky DNA od žen na Semilsku.
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Obdobný případ policisté v Libereckém kraji naposledy vyšetřovali v roce 2017, kdy byl 11. února v kontejneru na domovní odpad v dolním centru Liberce nalezen mrtvý novorozenec, který se narodil živý. Totožnost matky se tehdy kriminalistům zjistit nepodařilo.

Zvrat v případu mrtvého novorozence na Semilsku: Zadrželi matku!
Zvrat v případu mrtvého novorozence na Semilsku: Zadrželi matku!
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
ilustrační foto

Témata:
policieLiberecký krajvraždakontejnervýjimečný trestokres SemilyRovensko pod Troskamivěznice
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Uživatel_6392925 ( 8. října 2026 14:01 )

Tohle neudělá ani žádné zvíře.... proč ho nedala do BABYBOXU??? Kolik je žen které nemohou mít dítě!!!

RomanKa Kelly ( 8. října 2026 13:37 )

Hyena a to bych i tu hyenu urazila

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