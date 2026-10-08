Otec na Vsetínsku udeřil plačícího syna (†5 měs.): Za vraždu dostal 16 let
Za vraždu pětiměsíčního chlapce na Vsetínsku si jeho otec s konečnou platností odpyká 16 let ve vězení. Dovolání odmítl Nejvyšší soud, zjistila ČTK z justiční databáze. Otec podle rozsudku plačící dítě nejméně třikrát udeřil malíkovou hranou ruky do hlavy. Několik dní po incidentu v nemocnici zemřelo. Muž vinu popíral.
Plné odůvodnění svého rozhodnutí zatím Nejvyšší soud nezpřístupnil. Muž by se teoreticky ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud, který však do trestních kauz zasahuje výjimečně.
Tragédie se odehrála 12. listopadu 2024. Invalidní důchodce v té době bydlel pod jednou střechou společně s manželkou, jejich pětiměsíčním synem a dalšími dvěma malými dětmi z jejího předchozího manželství. Muž podle obžaloby napadl svého plačícího pětiměsíčního syna, poté jej odložil do kočárku. Když dítě stále plakalo, všiml si, že má poruchy vědomí. Zavolal proto záchrannou službu a podle pokynů operátorky se snažil dítě zachránit.
Záchranáři kojence převezli do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde 16. listopadu 2024 zemřel. Utrpěl závažná poranění včetně zlomeniny čelní kosti, nitrolebního krvácení a otoku mozku.
Za vraždu spáchanou na dítěti mladším 15 let hrozilo otci 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Verdikt jeden rok nad spodní hranicí trestní sazby letos v únoru potvrdil olomoucký vrchní soud. Zvýšil však náhradu nemajetkové újmy, kterou má pachatel uhradit matce dítěte, o 350.000 korun na jeden milion korun.
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