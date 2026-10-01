Smrtelný pád na Oktoberfestu: Seniorka (†99) chtěla pohladit koně

Seniorka (†99) chtěla pohladit koně. Pád z vozíku nepřežila.
Seniorka (†99) chtěla pohladit koně. Pád z vozíku nepřežila.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Štěpánka Grofová - 
1. října 2026
15:15

Nevinné pohlazení koně skončilo na mnichovském Oktoberfestu smrtí seniorky. Ženě se invalidní vozík zachytil o postroj zvířete. Kůň zvedl hlavu, vozík převrátil a žena spadla na zem. Zpočátku přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít incident fatální následky.

Seniorka navštívila ve středu 23. září s doprovodem Oide Wiesn, historickou část mnichovského Oktoberfestu. Před jedním ze slavnostních stanů zastavila u kočárového spřežení a chtěla jednoho z koní pohladit po hlavě. V tu chvíli se část koňského postroje zachytila o její invalidní vozík. Když zvíře zvedlo hlavu, vozík se převrátil a žena spadla na zem.

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Na první pohled se zdálo, že seniorka měla štěstí. Lidé jí pomohli zpátky do vozíku a ona chtěla v návštěvě Oktoberfestu pokračovat. Jenže krátce nato se její zdravotní stav prudce zhoršil.

Záchranáři ji převezli nejprve na zdravotnickou stanici přímo v areálu a po vyšetření zamířila do mnichovské nemocnice. Podle německého deníku Bild utrpěla při pádu několik zlomenin. Z nemocnice už se domů nevrátila. V úterý 29. září, šest dní po nehodě, zemřela.

Policie se o nehodě dozvěděla až po smrti

Kuriózní je také okolnost, že policisté o incidentu během návštěvy Oktoberfestu vůbec nevěděli. Informaci dostali až po úmrtí seniorky. Případem se nyní zabývá mnichovská dopravní policie a zjišťuje, zda za nehodu mohl někdo další.

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Zdroj: mm

Témata:
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Štěpánka Grofová
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