Smrtelný pád na Oktoberfestu: Seniorka (†99) chtěla pohladit koně
Nevinné pohlazení koně skončilo na mnichovském Oktoberfestu smrtí seniorky. Ženě se invalidní vozík zachytil o postroj zvířete. Kůň zvedl hlavu, vozík převrátil a žena spadla na zem. Zpočátku přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít incident fatální následky.
Seniorka navštívila ve středu 23. září s doprovodem Oide Wiesn, historickou část mnichovského Oktoberfestu. Před jedním ze slavnostních stanů zastavila u kočárového spřežení a chtěla jednoho z koní pohladit po hlavě. V tu chvíli se část koňského postroje zachytila o její invalidní vozík. Když zvíře zvedlo hlavu, vozík se převrátil a žena spadla na zem.
Na první pohled se zdálo, že seniorka měla štěstí. Lidé jí pomohli zpátky do vozíku a ona chtěla v návštěvě Oktoberfestu pokračovat. Jenže krátce nato se její zdravotní stav prudce zhoršil.
Záchranáři ji převezli nejprve na zdravotnickou stanici přímo v areálu a po vyšetření zamířila do mnichovské nemocnice. Podle německého deníku Bild utrpěla při pádu několik zlomenin. Z nemocnice už se domů nevrátila. V úterý 29. září, šest dní po nehodě, zemřela.
Policie se o nehodě dozvěděla až po smrti
Kuriózní je také okolnost, že policisté o incidentu během návštěvy Oktoberfestu vůbec nevěděli. Informaci dostali až po úmrtí seniorky. Případem se nyní zabývá mnichovská dopravní policie a zjišťuje, zda za nehodu mohl někdo další.
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