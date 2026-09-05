Po dokumentu na Netflixu přichází zvrat: Mladé vražedkyni soud zničil snahy o propuštění!
Mackenzie Shirillaová v roce 2022 schválně způsobila dopravní nehodu, při které přišel o život její tehdejší přítel a jeden další člověk. Případ se stal světově známým díky snímku Netflixu s názvem The Crash. Mackenzie se poslední tři roky snaží prokázat svou nevinu, soud však nyní její snahy ukončil a odmítl případ znovu otevřít.
Vrchní soud amerického státu Ohio zamítl v úterý žádost Mackenzie Shiriallové o znovuotevření případu, za který si odpykává doživotní trest za mřížemi s možností propuštění nejdříve po 15 letech. „Žádost o nové přezkoumání se zamítá,“ uvedla ve zprávě podle deníku Daily Star soudkyně Sharon Kennedyová.
Shiriallová se na přední strany novin dostala v roce 2022. Seděla tehdy za volantem auta, které v rychlosti přes 160 km/h čelně narazilo do zdi. Incident nepřežil její tehdejší přítel Dominic Russo a jejich kamarád Davion Flanagan.
Mackenzie po celou dobu šetření tvrdila, že šlo o nehodu. Podle ní byla důvodem kolize technická závada na autě. To však vyvrátila data z černé skříňky, která ukázala, že auto v posledních momentech neustále zrychlovalo s plynovým pedálem sešlápnutým na maximum.
Šokující chování za mřížemi
Snahám o propuštění nejspíš nepomohlo ani skandální chování, které ve vězení Mackenzie předvádí. Mimo jiné například odhalila poprsí jednomu z návštěvníků a sdílela fotky přímo z vězení pomocí pašovaného telefonu.
Nejčastěji se však dostává do problémů kvůli nepovoleným úpravám vězeňského stejnokroje. To potvrdila i výpověď jedné z dozorkyň. „Když jsem ji doprovázela do umývárny, chovala se vůči mě velmi neuctivě. Nepříjemným tónem se mě stále dokola ptala, jestli její úpravy oblečení jsou vážně až tak důležité,“ uvedla bachařka. Dostala se do problémů i kvůli sexuálním hrátkám s ostatními vězeňkyněmi.
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