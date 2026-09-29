Smrt čtyř českých jachtařů v Chorvatsku: Ze dna moře vytáhli vrak plachetnice
Více než tři měsíce ležel na dně moře vrak jachty, který se v červnu v Chorvatsku srazil s katamaránem. Při tragické nehodě zemřeli čtyři čeští jachtaři. Nyní ho vytáhli z moře. Znalci budou zkoumat poškození lodi.
Tři a půl měsíce po hrozivé námořní tragédii ve Splitských vratech se konečně podařilo vytáhnout ze dna luxusní plachetnici Beneteau Oceanis 56.1. Na její palubě tehdy zemřeli čtyři čeští jachtaři.
Náročná technická operace
Náročné vyzvednutí provedla splitská společnost Krka sub maris, informuje deník Morski. Potápěči nejprve museli vrak v hlubokém moři prozkoumat. Potom pod něj umístili speciální popruhy a řetězy, pomocí kterých bylo možné obrovskou loď bezpečně zvednout. Plachetnici následně začal pomalu vytahovat těžký jeřáb umístěný na pracovní plošině. Po několika hodinách náročné práce se vrak dostal zpět na hladinu. Záchranáři ho pak položili na palubu pracovní bárky.
Z pohledu na vrak plachetnice běhá mráz po zádech. Záď plachetnice je téměř kompletně rozdrcená a na trupu jsou patrné rozsáhlé škody. Tady se naplno ukázala síla nárazu do rychlého katamaránu Krilo Eclipse. Po srážce se jachta potopila během několika minut. Na palubě bylo osm českých občanů. Tragická nehoda si vyžádala čtyři lidské životy, další lidé byli zraněni.
Vyšetřování nehody
Vrak teď může sehrát zásadní roli při vyšetřování celé nehody. Jeho vyzvednutí nařídilo Župní státní zastupitelství ve Splitu. Plachetnice bude převezena do Severního přístavu ve Splitu, kde ji prohlédnou námořní znalci. Ti se zaměří na všechno, co by mohlo objasnit, jak přesně ke srážce došlo. Prozkoumají například kormidlo, ovládací prvky a lodní přístroje. Důkladně se podívají také na poškození trupu.
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