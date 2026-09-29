Smrt čtyř českých jachtařů v Chorvatsku: Ze dna moře vytáhli vrak plachetnice

Vyzvednutí vraku bylo technicky náročné.
Vyzvednutí vraku bylo technicky náročné.
Vyzvednutí vraku bylo technicky náročné.
Vyzvednutí vraku bylo technicky náročné.
Vyzvednutí vraku bylo technicky náročné.
Autor: Andrea Vídeňská - 
29. září 2026
18:18

Více než tři měsíce ležel na dně moře vrak jachty, který se v červnu v Chorvatsku srazil s katamaránem. Při tragické nehodě zemřeli čtyři čeští jachtaři. Nyní ho vytáhli z moře. Znalci budou zkoumat poškození lodi. 

Tři a půl měsíce po hrozivé námořní tragédii ve Splitských vratech se konečně podařilo vytáhnout ze dna luxusní plachetnici Beneteau Oceanis 56.1. Na její palubě tehdy zemřeli čtyři čeští jachtaři.

Tragická nehoda si vyžádala čtyři lidské životy.
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Náročná technická operace

Náročné vyzvednutí provedla splitská společnost Krka sub maris, informuje deník Morski. Potápěči nejprve museli vrak v hlubokém moři prozkoumat. Potom pod něj umístili speciální popruhy a řetězy, pomocí kterých bylo možné obrovskou loď bezpečně zvednout. Plachetnici následně začal pomalu vytahovat těžký jeřáb umístěný na pracovní plošině. Po několika hodinách náročné práce se vrak dostal zpět na hladinu. Záchranáři ho pak položili na palubu pracovní bárky.

Z pohledu na vrak plachetnice běhá mráz po zádech. Záď plachetnice je téměř kompletně rozdrcená a na trupu jsou patrné rozsáhlé škody. Tady se naplno ukázala síla nárazu do rychlého katamaránu Krilo Eclipse. Po srážce se jachta potopila během několika minut. Na palubě bylo osm českých občanů. Tragická nehoda si vyžádala čtyři lidské životy, další lidé byli zraněni.

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Záď plachetnice je téměř kompletně rozdrcená a na trupu jsou patrné rozsáhlé škody.
Zdroj: Čtenář www.morski.hr

Vyšetřování nehody

Vrak teď může sehrát zásadní roli při vyšetřování celé nehody. Jeho vyzvednutí nařídilo Župní státní zastupitelství ve Splitu. Plachetnice bude převezena do Severního přístavu ve Splitu, kde ji prohlédnou námořní znalci. Ti se zaměří na všechno, co by mohlo objasnit, jak přesně ke srážce došlo. Prozkoumají například kormidlo, ovládací prvky a lodní přístroje. Důkladně se podívají také na poškození trupu.

Srážka plachetnice s katamaránem
Český kapitán Vladimír T. popsal detaily tragické srážky v Chorvatsku: Smrti unikl o dva metry!

Vyzvednutí vraku bylo technicky náročné.
Vyzvednutí vraku bylo technicky náročné.
Vyzvednutí vraku bylo technicky náročné.
Vyzvednutí vraku bylo technicky náročné.
Vyzvednutí vraku bylo technicky náročné.

Témata:
nehodaChorvatskosrážka lodíčeši v zahraničíkatamaránjachtaSplitplachetniceStátní zastupitelství ČRmořejachtař
Andrea Vídeňská
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