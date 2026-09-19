Šílené video útoku medvědice: Brutálně napadla stádo ovcí!

Medvědice na Slovensku napadla stádo ovcí, útok zachytila kamera!
Medvědice na Slovensku napadla stádo ovcí, útok zachytila kamera!
Medvědice se na statek vrátila hned dvakrát v jeden den
Medvědice se na statek vrátila hned dvakrát v jeden den
Zaútočila na ovce, členové zásahové týmu jich následně nedaleko několik našli zahrabaných
Autor: Kamil Morávek - 
19. září 2026
18:24

Na statku ve slovenském regionu Turiec řádila mohutná medvědice. Ve čtvrtek hned dvakrát napadla stádo ovcí na jedné z místních farem. Druhý útok se členům zásahového týmu podařilo zachytit na kameru. Zvíře museli nakonec zastřelit.

Medvědice si stádo ovcí vzala na paškál hned dvakrát. Podruhé se vrátila pozdě večer a nebohá domácí zvířata pořádně prohnala. Tento útok se podařilo zachytit na video. V záběrech je vidět, jak mohutná šelma ohradou divoce probíhá. Video na facebooku zveřejnil státní tajemník slovenského ministerstva životního prostředí Filip Kuffa. „Naštěstí to tentokrát odnesli jen ovce a chlap, vedle kterého ráno vyskočila jen pár metrů daleko,“ napsal.

Video natočil jeden ze členů speciálního zásahového týmu. Jeho členové následně zvíře přímo v průběhu útoku usmrtili. Na místo se prý medvědice vracela opakovaně a ovce si brala jako zásoby na zimu. Členové týmu jich nedaleko našli několik zahrabaných, informoval portál Tvnoviny.sk.

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Medvědice na Slovensku napadla stádo ovcí, útok zachytila kamera!
Medvědice na Slovensku napadla stádo ovcí, útok zachytila kamera!
Medvědice se na statek vrátila hned dvakrát v jeden den
Medvědice se na statek vrátila hned dvakrát v jeden den
Zaútočila na ovce, členové zásahové týmu jich následně nedaleko několik našli zahrabaných

Témata:
útok medvědaOvcestatekmedvědTuriecFilip Kuffa
Kamil Morávek
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