Nevábný hliněný pozemek za stavením, kde se „mačkají“ kozy s husami, kačenami a slepicemi, je léta trnem v oku sousedům i starostovi Zdeňku Pospíšilovi. „V létě nemohou lidé kvůli zápachu větrat, obtěžuje je i hluk. Majitel začínal se 40 kozama, dnes je jich tam odhadem přes tři stovky,“ řekl Blesk.cz starosta.
Ten opakovaně kontaktoval veterináře a Českou plemenářskou inspekci. Ta chovateli už dříve nařídila hospodářství zaregistrovat a zvířata označit. „Ignoruje to dodnes,“ tvrdí Pospíšil.
Jako horký brambor
Krajská veterinární správa kontrolovala situaci naposledy loni. „Zjistila porušení několika právních předpisů. Chovatel neposkytl veterinární péči dvěma kozám a nezajistil řádnou asanaci kadáverů (mršin)," řekl její mluvčí Petr Majer.
Pohled do areálu, kde na Brněnsku žije neuvěřitelných 300 koz TV Blesk Zdeněk Matyáš
Proti pokutě 20 tisíc se Petr P. odvolal. „Celá věc se táhne a nikdo není schopen sjednat nápravu. Úřady si to přehazují jako horký brambor,“ kroutí hlavou starosta.
Chovatel: Mají se dobře
Rozhovor s Blesk.cz chovatel Petr Pokorný, kterého místní označují za podivína, odmítl s tím, že má plno práce s krmením. „Zvířata se u nás mají dobře,“ ubezpečil.
Sousedé mají jiný názor. „Zvířata na tak malém prostoru, to je přece nesmysl. Táhne se to léta, řešení nikde. Cítíte ten zápach? Tomu prostě neuniknete,“ postěžoval si jeden ze sousedů.
Kozy často utíkají z pozemku, okusují trávu, mladé plodiny na polích či stromky. Způsobují tak škodu majitelům těchto pozemků. „Když se ptáme, co dělá, když koza uhyne, řekne, že to sní kočky. Některé kusy zahrabával nebo dokonce spaloval. Máme to nafocené. Kromě porušení veterinárních předpisů by se celá věc dala posuzovat jako týrání zvířat,“ míní starosta.
Zakročí Židlochovice?
Veterináři zaslali vedení nedalekých Židlochovic, což je obec s rozšířenou působností, odborné vyjádření. Navrhují snížení počtu chovaných kusů na padesát. „Buď tak učiní sám chovatel, dáme mu určitý čas na nápravu. Pokud se tak nestane, ujmeme se toho my,“ řekl starosta Židlochovic Jan Vitula. Bližší podrobnosti, jaký by byl osud odebraných koz, neprozradil.
Právník: Úřady by se měly spojit
„Celou věc kolem tohoto chovu by mohla šetřit policie s podezřením na trestný čin týrání zvířat. Sousedům je kvůli zápachu a hluku odepřená tzv. pohoda bydlení, což je v gesci stavebního úřadu. Hygienická stanice by měla dojít k tomu, že hrozí nebezpečí šíření infekce a využít svých možností vydávat rozhodnutí, respektive opatření. Všechno jsou to státní orgány, tak by se měly spojit a problém vyřešit. Pokud by se situace nezlepšila, nezbývá, než aby se starosta obrátil na soud. Ten by si s tím poradil, nejspíše by celý chov na základě vyjádření příslušných orgánů zrušil," uvedl právník Jan Černý.