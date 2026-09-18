Krveprolití na oblíbené pláži: Plavec nepřežil útok žraloka

Žralok obrovský
Žralok obrovský  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
18. září 2026
12:25

Nedaleko oblíbené pláže u města Perth ve státě Západní Austrálie v pátek zemřel muž, kterého při plavání pokousal žralok. S odvoláním na policii to napsala agentura Reuters. Jde o nejnovější útok žraloka v zemi jen několik dní poté, co byl ve stejném státě pokousán surfař.

Záchranné služby byly přivolány k nahlášenému útoku žraloka ve vodách u pláže Sorrento Beach okolo 10:30 místního času (4:30 SELČ), kde svědci ve vodě viděli krev. Plavec byl pokousán při plavání podél pobřeží a svým zraněním nakonec podlehl. Pláž se nachází asi 20 kilometrů severozápadně od centra Perthu. Tamní samospráva uvedla, že po útoku uzavřela všechny své pláže.

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Na monitorovacím webu SharkSmart byl krátce po poledni místního času nahlášen pět metrů dlouhý bílý žralok u nedalekého útesu Boyinaboat. Nebylo ale potvrzeno, že by se jednalo o v pátek útočící parybu.

V pondělí byl u pláže Glenfield Beach nacházející se zhruba 400 kilometrů severozápadně od Perthu napaden asi 50letý surfař, který podle místních médií přišel o nohu a s vážnými zraněními skončil v nemocnici. V červnu musela být jedné ženě po útoku žralokem amputována část levé paže. Po útoku žraloka zemřel v červnu muž, v květnu další dva a v lednu 12letý chlapec.

Na kontinentě bylo od roku 1791 zaznamenáno okolo 1300 incidentů s těmito predátory, z nichž více než 260 skončilo smrtí. Odborníci se domnívají, že rostoucí teploty oceánů mění migrační vzorce žraloků, což by mohlo přispět k nárůstu počtu útoků.

Žralok obrovský
Žralok zaútočil na plavce! Šok a rychlý převoz do nemocnice

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Děsivý útok natočila kamera.
Zdroj: Instagram

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