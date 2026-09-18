Krveprolití na oblíbené pláži: Plavec nepřežil útok žraloka
Nedaleko oblíbené pláže u města Perth ve státě Západní Austrálie v pátek zemřel muž, kterého při plavání pokousal žralok. S odvoláním na policii to napsala agentura Reuters. Jde o nejnovější útok žraloka v zemi jen několik dní poté, co byl ve stejném státě pokousán surfař.
Záchranné služby byly přivolány k nahlášenému útoku žraloka ve vodách u pláže Sorrento Beach okolo 10:30 místního času (4:30 SELČ), kde svědci ve vodě viděli krev. Plavec byl pokousán při plavání podél pobřeží a svým zraněním nakonec podlehl. Pláž se nachází asi 20 kilometrů severozápadně od centra Perthu. Tamní samospráva uvedla, že po útoku uzavřela všechny své pláže.
Na monitorovacím webu SharkSmart byl krátce po poledni místního času nahlášen pět metrů dlouhý bílý žralok u nedalekého útesu Boyinaboat. Nebylo ale potvrzeno, že by se jednalo o v pátek útočící parybu.
V pondělí byl u pláže Glenfield Beach nacházející se zhruba 400 kilometrů severozápadně od Perthu napaden asi 50letý surfař, který podle místních médií přišel o nohu a s vážnými zraněními skončil v nemocnici. V červnu musela být jedné ženě po útoku žralokem amputována část levé paže. Po útoku žraloka zemřel v červnu muž, v květnu další dva a v lednu 12letý chlapec.
Na kontinentě bylo od roku 1791 zaznamenáno okolo 1300 incidentů s těmito predátory, z nichž více než 260 skončilo smrtí. Odborníci se domnívají, že rostoucí teploty oceánů mění migrační vzorce žraloků, což by mohlo přispět k nárůstu počtu útoků.
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