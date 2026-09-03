Maminka přežila útok obřího žraloka: Při krutém souboji přišla o ruku

Maminka Leah Stewart přežila útok žraloka.
Maminka Leah Stewart přežila útok žraloka.
Maminka Leah Stewart přežila útok žraloka.
Maminka Leah Stewart přežila útok žraloka.
Maminka Leah Stewart přežila útok žraloka.
Autor: Martin Lisičan - 
3. září 2026
05:00

V Sydney došlo v polovině června k útoku žraloka. Žralok bílý poblíž pláže Coogee Beach napadl maminku Leah Stewartovou (35). Žena útok přežila, sama ale přišla o levou ruku. O krutém boji o život po několika měsících promluvila.

Žralok podle svědectví měřil alespoň čtyři metry. „Když jsem ho viděla, přemýšlela jsem, kterou končetinu jsem ochotná ztratit. Jsem pravák, takže jsem se rozhodla pro levý hák,“ řekla Leah v rozhovoru pro stanici Nine. Žralok ji poté stáhl pod vodu. 

„Říkala jsem si, že tak ošklivý tvor mě mé dceři nevezme. Otočila jsem se a začala jsem ho hlava nehlava mlátit. Bylo to jako souboj s dinosaurem, byl obrovský. Jako bych mlátila do cihlové zdi,“ uvedla s tím, že údery byly s největší pravděpodobností účinné. Žralok ženu totiž následně pustil.

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Zakrvácenou Leah z vody vytáhl plavčík Charlie Verco, který nedaleko trénoval na závod v paddleboardingu. Leah se naštěstí podařilo zachránit, s vážným zraněním ruky skončila v umělém spánku v nemocnici. Lékaři byli ovšem po řadě operací nuceni amputovat Leah levou paži.

S velkými náklady na léčbu pomohli lidé v rámci vypsané sbírky. Do ukončení sbírky se podařilo vybrat v přepočtu přes osm milionů korun. „Po neuvěřitelně těžkých měsících jsem ráda, že jsem dosáhla dostatečného pokroku, abych se stala samostatnější. Konečně vidím, že se věci posouvají správným směrem,“ řekla. 

Jakub Pobořil na místě pořídil fotografie zachycující vyplaveného žraloka.
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Děsivý útok natočila kamera.
Zdroj: Instagram
Maminka Leah Stewart přežila útok žraloka.
Maminka Leah Stewart přežila útok žraloka.
Maminka Leah Stewart přežila útok žraloka.
Maminka Leah Stewart přežila útok žraloka.
Maminka Leah Stewart přežila útok žraloka.

Témata:
leahleah StewartSydneyplážžralocižralok bílýlevá ruka
Martin Lisičan
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