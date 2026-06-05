Žralok zaútočil dvakrát během dvou dnů: Marcela (19) přišla o nohu
Brazilské pobřeží zasáhl v pondělí už druhý vážný útok žraloka během dvou dnů. Mladá studentka přišla po napadení o nohu a skončila v kritickém stavu v nemocnici. Na sociálních sítích se mezitím šíří dramatické video, které zachycuje její záchranu z moře.
K útoku došlo v pondělí 1. června na známé pláži Boa Viagem ve státě Pernambuco. Marcela Vitoria de Lima Santos (19) se koupala v moři, když na ni zaútočil žralok tygří. Mladá žena utrpěla devastující zranění nohy a po převozu do nemocnice o končetinu přišla. Na sociálních sítích se navíc šíří dramatické video zachycující její záchranu z vody.
Na záběrech z místa je vidět, jak ji plavčík společně s dalšími lidmi vytahuje na břeh. Tam jí okamžitě pomohl lékař, jenž se na pláži nacházel mimo službu. Marcelu zachránila mimo jiné rychlá reakce jejího bratrance. Ten uvedl, že si všiml, jak ve vodě ztrácí síly, a doplaval pro ni.
Záchranáři dívku převezli do nemocnice v Recife. Lékaři následně rozhodli o amputaci nohy v oblasti stehna. Podle zahraničních médií byla pacientka po útoku v hlubokém hemoragickém šoku způsobeném masivní ztrátou krve.
Útok se odehrál pouhých deset minut jízdy od pláže Piedade, kde o den dříve utrpěl vážná zranění jedenáctiletý chlapec. Také on při útoku přišel o nohu a skončil ve stejné nemocnici.
Pernambuco dlouhodobě patří mezi oblasti s nejvyšším počtem útoků žraloků v celé Brazílii. Na některých plážích jsou proto umístěny výstražné cedule upozorňující návštěvníky na zvýšené riziko.
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