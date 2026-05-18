Tátu zabil žralok: Vykrvácel před zraky přátel

Otec dvou dětí zemřel po útoku žraloka.
Stevena napadl žralok asi dvacet metrů od lodi a způsobil mu velmi vážná poranění nohou.
Přátelům se ho podařilo dostat na palubu a pak do přístavu, bohužel jim však před očima vykrvácel.
Autor: Kamil Morávek - 
18. května 2026
13:45

Rodina truchlí po ztrátě Stevena (†38), který v sobotu tragicky zahynul u západního pobřeží Austrálie. Při plavání ho napadl zhruba pětimetrový žralok bílý. Život mu bohužel nezachránila ani rychlá reakce přátel, vykrvácel přímo před nimi. Zanechal po sobě ženu a dvě děti.

Skupinka přátel zakotvila s lodí nedaleko útesu Horseshoe Reef s plánem zarybařit si s harpunami. Steven byl asi dvacet metrů od plavidla, když ho několikametrový predátor napadl. Způsobil mu velmi vážná poranění v oblasti nohou. Známým se Stevena podařilo dostat na loď, kde mu poskytli první pomoc. Zároveň okamžitě vyrazili k nejbližšímu přístavu.

Tam si muže přebrali do rukou záchranáři, kteří úporně bojovali o jeho život. Ani tak se však muže zachránit nepodařilo a na ohromnou ztrátu krve přímo před zraky přátel podlehl.

Pro rodinu by udělal cokoliv

Stevenova manželka Shirene uvedla, že její muž miloval moře skoro stejně vášnivě, jako svou rodinu. „Byl neuvěřitelně věrný a štědrý. Ten typ člověka, co by pro své blízké udělal úplně cokoliv,“ napsala podle deníku Bild. Kromě ženy po sobě Steven zanechal i dvě malé dcerky.

Svou soustrast rodině vyjádřil i ředitel Australské asociace vodních sportů Graham Henderson. Uvedl také, že rybolov s harpunou patří mezi ty nebezpečnější varianty. „Na soutěžích máme běžně lodě s posádkami, které varují před mořskými predátory. Když to však lidé provozují rekreačně, mohou být velmi zranitelní,“ řekl pro BBC.

Related

