Policie pátrá po Lence (14): Mámě se dovolala, ale...
Policisté pátrají po čtrnáctileté Lence z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova. Matce se ozvala z cizího telefonního čísla, pak se ale odmlčela a už o sobě nedala vědět.
Dívka měla na sobě měla oblečené bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé botasky a jako doplněk malou černou kabelku. Má velké hnědé oči, rovné středně dlouhé vlasy česané na pěšinku, ráda chodí s poměrně výrazným líčením rtů a obočí.
Policie žádá případné svědky, kteří by dívku viděli, aby se ozvali na linku 158 nebo se obrátili na jakoukoliv policejní služebnu.
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