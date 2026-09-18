Policie pátrá po Lence (14): Mámě se dovolala, ale...

Policie pátrá po Lence (14)
Policie pátrá po Lence (14)  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
18. září 2026
09:04

Policisté pátrají po čtrnáctileté Lence z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova. Matce se ozvala z cizího telefonního čísla, pak se ale odmlčela a už o sobě nedala vědět.

Dívka měla na sobě měla oblečené bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé botasky a jako doplněk malou černou kabelku. Má velké hnědé oči, rovné středně dlouhé vlasy česané na pěšinku, ráda chodí s poměrně výrazným líčením rtů a obočí.

Policie žádá případné svědky, kteří by dívku viděli, aby se ozvali na linku 158 nebo se obrátili na jakoukoliv policejní služebnu.

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Témata:
pátránílenkaČeské Budějovice
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