Naháč děsil věřící u chrámu v Olomouci: Křik i výjezd záchranky

Katedrála sv. Václava. (Ilustrační foto)
Katedrála sv. Václava. (Ilustrační foto)  (Autor: Městská policie Olomouc)
Autor: Martin Lisičan - 
17. září 2026
12:58

Polonahý muž v pondělí obtěžoval věřící u katedrály na Václavském náměstí v Olomouci. Policii kontaktoval sám kostelník. Na místo vyrazila také jednotka záchranářů.

K incidentu došlo v pondělí odpoledne. Kostelník kontaktoval policii s tím, že se u katedrály na Václavském náměstí pohybuje muž svlečený do půl pasu. 

„Po příjezdu na místo jsme kontaktovali muže odpovídajícího popisu, který měl na sobě pouze kraťasy a neustále vykřikoval zmatené věty. Na místo jsme tak přivolali zdravotnickou záchrannou službu,“ uvedli zástupci městké policie Olomouc. 

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Jednotka záchranářů provedla u muže zkoušku na přítomnost drog s pozitivním výsledkem na pervitin. Policisté jej následně převezli na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici. 

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Zdroj: FB

Témata:
pervitinnaháčpolicieVáclavské náměstíOlomoucchrám
Martin Lisičan
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