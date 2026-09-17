Naháč děsil věřící u chrámu v Olomouci: Křik i výjezd záchranky
Polonahý muž v pondělí obtěžoval věřící u katedrály na Václavském náměstí v Olomouci. Policii kontaktoval sám kostelník. Na místo vyrazila také jednotka záchranářů.
K incidentu došlo v pondělí odpoledne. Kostelník kontaktoval policii s tím, že se u katedrály na Václavském náměstí pohybuje muž svlečený do půl pasu.
„Po příjezdu na místo jsme kontaktovali muže odpovídajícího popisu, který měl na sobě pouze kraťasy a neustále vykřikoval zmatené věty. Na místo jsme tak přivolali zdravotnickou záchrannou službu,“ uvedli zástupci městké policie Olomouc.
Jednotka záchranářů provedla u muže zkoušku na přítomnost drog s pozitivním výsledkem na pervitin. Policisté jej následně převezli na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici.
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