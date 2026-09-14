„Polil poškozenou blíže nezjištěným množstvím kyseliny chlorovodíkové do oblasti hlavy a obličeje, zřejmě s cílem jí ublížit z důvodu vyeskalovaných osobních sporů,“ popsal státní zástupce Martin Rykl.
Napadená žena reagovala bleskově. Ještě na ulici si svlékla potřísněné oblečení a vběhla do školky. Tamní zaměstnankyně jí pomohly omýt. Zabránily tím vážným zdravotním následkům.
Prý se spletla
Obžalovaný Gejza H. vinu popírá. „Nejsem nikde vidět na pouličních kamerách. Žádnou kyselinu u mě nenašli. Já jsem se v tu dobu z baráku vůbec nepohnul. Spal jsem,“ řekl soudu.
Jenže poleptaná žena ho za viníka označila. I proto měl vysvětlení. „Jak byla politá kyselinou, tak v šoku řekla moje jméno. Omluvila se mi za to, že mě označila jako pachatele.“
Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků. Násilníkovi, který už jednou seděl v base, hrozí osm let.
VIDEO: Expřítel ji polil kyselinou, oslepla a bojovala o život. Dnes je vdaná, stala se maminkou a věnuje se dalším popáleným.
Třetí útok kyselinou v Plzni
V Plzni nejde o první případ, kdy pachatel použil jako zbraň žíravinu. V roce 2013 padl trest 23 let vězení pro muže, který po rozchodu vylil ex-přítelkyni do auta kyselinu sírovou. Žena utrpěla doživotní zranění a přišla o zrak. O pět let později poslala justice na 6 let za mříže útočnici, která v nočním klubu polila tři lidi čističem odpadů s 96% kyselinou sírovou.