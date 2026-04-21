Vše se stalo během okamžiku před školkou v Tomanově ulici na Jižním Předměstí v Plzni. „Byla zasažena neznámou tekutinou do obličeje a krku,“ řekla mluvčí záchranky Karolína Korčíková.
Naštěstí není v ohrožení života. Záchranáři ženu na místě ošetřili a následně ji transportovali do zdravotnického zařízení.
Žena měla křičet o pomoc a hned po útoku vběhnou do jídelny, kde se začala svlékat a omývat se vodou v umyvadle. Údajně měla tvrdit, že jí přítel polil zapáchající tekutinou, nejspíše kyselinou.
Zkoumají chemikálii
Policisté zhruba po půlhodině zadrželi muže (65). „Probíhají s ním výslechy,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Zatím není jasno, co vlastně muž na ženu vylil. „Použitá látka je předmětem dalšího šetření a bude podrobena znalecké expertize,“ dodala Raindlová.
Útok kyselinou už byl
Útok kyselinou se stal v Plzni před třinácti lety. Útočník chrstl na ženu kyselinu sírovou. Žíravina zasáhla obličej, nohy a ruce, poleptal i zažívací trakt. Trvalé následky včetně slepoty si žena ponese celý život. Útočníkem byl taxikář Jan Dubský, se kterým se rozešla. Odsoudili ho k 23 letům vězení. Nejvyšší soud pak v roce 2016 definitivně odmítl jeho dovolání a trest potvrdil.
