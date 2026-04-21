Strážníci samici odchytili a zavolali zvířecí záchranáře z Plzně. Ti na místo ihned vyjeli, protože živého tetřeva za 33 let existence záchranné stanice nikdy neviděli.
„Tetřevice byla patrně otřesena po nějakém nárazu, ale nejevila žádné známky poranění. Nebyla označena žádným chovatelským ani ornitologickým kroužkem a vykazovala známky chování ptáka z divoké přírody,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň. Vzácného tetřeva tak okroužkovali a ihned vypustili za městem zpět do volné přírody.
Jak se vzácný pták dostal do centra Domažlic, je pro všechny záhadou. Obývá totiž klidná místa v Českém lese a na Šumavě, kam lidé moc nechodí. Právě tam se nachází jedna poslední životaschopná populace v počtu asi 300 jedinců.
Cyklista zachránil v jižních Čechách mládě vzácného včelojeda lesního. Záchranná stanice živočichů Makov / Libor Šejna
