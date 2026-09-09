Jestli šlo o extrémní projev sympatií k silniční technice, zůstává záhadou. Chladnou hlavu si ale naštěstí zachovali sami silničáři. Raději zůstali v bezpečí své kabiny, vytáhli telefony a přivolali policii, která romantickou chvíli místního náruživce rázně ukončila.
Hlídka mladíka podrobila testům na alkohol a drogy, který vyšel pozitivně. Slibně rozjetý románek tak skončil neslavně. Mladík v ne zrovna ideálním psychickém stavu putoval do péče záchranářů.
K bizarnímu incidentu se nakonec s nadhledem vyjádřila i samotní silničáři. „Tohle jsme si původně chtěli nechat jen do našeho archivu kuriozit. Ale pak jsme si řekli, že by lidé měli vidět, s čím se kolegové v terénu občas potkávají. Naháč, pervitin a pracovní vozidlo silničářů. Prostě další den v terénu. A respekt k našim kolegům na Tachovsku, člověk fakt nikdy neví, co na něj čeká za nejbližší zatáčkou.“