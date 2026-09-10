Nehoda autobusu ve Švýcarsku: Několik mrtvých

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Aktualizováno -
10. září 2026
21:35
Autor: ČTK - 
10. září 2026
21:07

Při nehodě autobusu na východě Švýcarska dnes zemřelo vícero lidí. Na síti X to bez upřesnění oznámila policie kantonu Graubünden, kde se nehoda stala. Podle portálu Blick cestu autobusu organizovala jistá nizozemská společnost. Zveřejněné fotografie ukazují autokar mimo silnici převrácený na bok.

„Při nehodě turistického autobusu v Susch zemřelo několik lidí. Několik lidí bylo také zraněno,“ uvedla policie kantonu Graubünden. Poznamenala, že nehoda se stala mezi obcemi Susch a Zernez na východě zmíněného kantonu nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií.

Blick napsal, že autobusem cestovala 48členná skupina. Portál rovněž uvedl, že na místě vedle sanitek zasahovalo i pět helikoptér.

Agentura Keystone-SDA uvedla, že policejní mluvčí se nevyjádřil k tomu, zda se havárie týká jen autobusu, nebo zda do ní byla zapojena i další vozidla. Známé nejsou ani okolnosti nehody.

Ilustrační foto
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Zdroj: X.com

Témata:
autobusúmrtícestujícíŠvýcarskosilniceGraubündennehodaX
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