Auto zůstalo viset nad silnicí: Řidiči koukaly jen nohy

Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Autor: Štěpánka Grofová - 
10. září 2026
18:00

Záběry z americké Atlanty vypadají spíš jako scéna z filmu. Mezi betonovými nosníky nad silnicí zůstalo po nehodě zaklíněné auto a z jeho okna visely lidské nohy. Bizarní výjev zachytili lidé na místě a video se rychle rozšířilo po sociálních sítích.

Nehoda se stala na dálnici Interstate 20. Řidič později policistům popsal, že projížděl poblíž nájezdu na dálnici, když v zatáčce ztratil kontrolu nad vozem a narazil do betonového středového pásu.

Náraz auto vymrštil přes zábradlí. Vůz se převrátil a skončil mimo most, na zem se ale nezřítil. Zachytil se mezi betonovými nosníky přímo nad nájezdem.

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Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Zdroj: Instagram/@kalenamishell

Z auta visely nohy

Pohled na následky nehody byl pořádně děsivý. Auto zůstalo ve výšce v mimořádně nebezpečné poloze a z jeho okna visely řidičovy nohy do prostoru nad silnicí.

Na místo rychle dorazili hasiči, policisté a záchranáři. Podle stanice FOX 5 Atlanta našli hasiči vůz podepřený betonovými nosníky. Hrozilo, že by mohl spadnout, proto ho záchranáři nejprve zajistili.

Řidič se poté dokázal z auta dostat sám. Hasiči nemuseli použít speciální vybavení k rozstříhání karoserie. Záchranáři muže na místě prohlédli a následně ho převezli do nemocnice. Policie i hasiči potvrdili, že neutrpěl kritická zranění.

Auto musel sundat jeřáb

Tím však zásah neskončil. Hasiči a další pracovníci museli vyřešit, jak dostat havarovaný vůz z neobvyklého místa, aniž by se zřítil na komunikaci pod ním.

Nakonec přišel na řadu jeřáb, s jehož pomocí se podařilo auto z betonových nosníků odstranit. Řidič z děsivě vypadající nehody vyvázl téměř bez zranění.

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Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.

Témata:
nohyVIDEOdálnicezábradlíMercedes-BenzsilniceAtlantaoknonehodazranění
Štěpánka Grofová
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