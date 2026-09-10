Auto zůstalo viset nad silnicí: Řidiči koukaly jen nohy
Záběry z americké Atlanty vypadají spíš jako scéna z filmu. Mezi betonovými nosníky nad silnicí zůstalo po nehodě zaklíněné auto a z jeho okna visely lidské nohy. Bizarní výjev zachytili lidé na místě a video se rychle rozšířilo po sociálních sítích.
Nehoda se stala na dálnici Interstate 20. Řidič později policistům popsal, že projížděl poblíž nájezdu na dálnici, když v zatáčce ztratil kontrolu nad vozem a narazil do betonového středového pásu.
Náraz auto vymrštil přes zábradlí. Vůz se převrátil a skončil mimo most, na zem se ale nezřítil. Zachytil se mezi betonovými nosníky přímo nad nájezdem.
Z auta visely nohy
Pohled na následky nehody byl pořádně děsivý. Auto zůstalo ve výšce v mimořádně nebezpečné poloze a z jeho okna visely řidičovy nohy do prostoru nad silnicí.
Na místo rychle dorazili hasiči, policisté a záchranáři. Podle stanice FOX 5 Atlanta našli hasiči vůz podepřený betonovými nosníky. Hrozilo, že by mohl spadnout, proto ho záchranáři nejprve zajistili.
Řidič se poté dokázal z auta dostat sám. Hasiči nemuseli použít speciální vybavení k rozstříhání karoserie. Záchranáři muže na místě prohlédli a následně ho převezli do nemocnice. Policie i hasiči potvrdili, že neutrpěl kritická zranění.
Auto musel sundat jeřáb
Tím však zásah neskončil. Hasiči a další pracovníci museli vyřešit, jak dostat havarovaný vůz z neobvyklého místa, aniž by se zřítil na komunikaci pod ním.
Nakonec přišel na řadu jeřáb, s jehož pomocí se podařilo auto z betonových nosníků odstranit. Řidič z děsivě vypadající nehody vyvázl téměř bez zranění.
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