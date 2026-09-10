Muže s halucinacemi srazilo u Chebu auto: Jeho známá viní nemocnici
Muž, kterého podle jeho známé trápily halucinace a byl pod vlivem drog, skončil jen několik hodin před smrtí v chebské nemocnici. Po vyšetření měl dostat lékařskou zprávu a doporučení dalšího postupu. Jeho známá tvrdí, že z nemocnice odešel a krátce nato ho u Chebu srazilo auto. Na místě zemřel.
Možná stačilo málo a nemusel zemřít. Muž, který se podle své známé necítil dobře a měl halucinace, skončil jen několik hodin před smrtí v nemocnici v Chebu. Žena ho tam přivezla, protože se o něj bála. Tvrdí ale, že ho lékaři po vyšetření nechali jen tak odejít. Krátce nato se muž vydal pěšky podél silnice, kde ho srazilo auto.
Drogy a halucinace
Jeho známá si toho dne všimla, že s mužem není něco v pořádku. Prý měl halucinace a byl pod vlivem drog. Bála se, že by mohl ublížit sobě nebo někomu jinému, a tak ho odvezla do nemocnice v Chebu. Tam mu lékaři udělali krevní testy. Žena ale tvrdí, že místo další pomoci přišlo nečekané rozhodnutí. Z nemocnice je poslali pryč.
„Řekli mi, ať tam příště žádné feťáky netaháme a že oni mu prostě nemají jak pomoci,“ popsala žena pro TN.cz. V nemocnici se podle ní také řešilo, jestli by muž neměl jet na psychiatrii do Ostrova. Jenže žena tvrdí, že v tu chvíli vůbec nebyl schopný rozhodovat o svém životě. „Vždyť on vůbec o sobě nevěděl,“ popsala mužův hrozivý stav.
Útěk a smrt
Pak se všechno semlelo během chvíle. Žena šla při odchodu z nemocnice zaplatit parkování. Když se vrátila, muž utekl. O několik hodin později přišla tragédie. Policie v pátek kolem půl páté ráno dostala oznámení o chodci, kterého srazilo auto na silnici u Chebu. Muž měl na sobě tmavé oblečení a na místě zemřel. Jeho známá si teď vyčítá, že možná šlo udělat víc. „Kdyby nás z té nemocnice nevyhodili nebo kdyby mu nějak pomohli, tak se to vůbec nemuselo stát,“ tvrdí.
Nemocnice ale její verzi odmítá. Podle mluvčí byl muž řádně vyšetřen a dostal také lékařskou zprávu s doporučením dalšího postupu. Lékaři mu navíc doporučili, aby během pracovního dne navštívil praktického lékaře. Policisté nyní vyšetřují samotnou nehodu a její okolnosti.
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