Tragická smrt mladého lékaře cestou z noční: Chirurg Richard (†27) nepřežil srážku s kamionem

Lékař Richard (†27) zemřel při srážce s kamionem.
Lékař Richard (†27) zemřel při srážce s kamionem.
Lékař Richard (†27) zemřel při srážce s kamionem.
Lékař Richard (†27) zemřel při srážce s kamionem.
Lékař Richard (†27) zemřel při srážce s kamionem.
Autor: Štěpánka Grofová - 
8. září 2026
10:44

Z noční služby už domů nedorazil. Úrazový chirurg Richard Šofranko z prešovské nemocnice zahynul při vážné nehodě. Jeho volkswagen se čelně střetl s nákladním vozem. Mladého lékaře nyní oplakávají kolegové i pacienti.

Nehoda se stala v pátek 4. září dopoledne u obce Hrhov. Richard se podle slovenského portálu Prešovak vracel z noční služby a mířil od Košic směrem na Rožňavu. Na rovném úseku silnice však přejel z dosud nezjištěných příčin do protisměru. Právě v tu chvíli přijížděl opačným směrem nákladní mercedes s přívěsem. Následovala prudká čelní srážka.

Při střetu dvou osobních aut v Bojkovicích na Uherskohradišťsku zemřela řidička jednoho z vozidel.
Tragický víkend na českých silnicích: Čelní střet, smrtelná nehoda tříkolky a hromadná srážka pěti aut!

Volkswagen se po nárazu otočil a skončil mimo silnici v travnatém porostu. Z auta se navíc utrhlo kolo, jež zasáhlo vůz jedoucí za ním. Nákladní mercedes se po střetu stal neovladatelným, vybočil do opačné části vozovky a zastavil na jejím okraji. Richard utrpěl zranění neslučitelná se životem, další lidé podle policie zraněni nebyli.

Přesné okolnosti a příčinu nehody policisté dál vyšetřují.

Nemocnice přišla o mladého chirurga

Až později vyšlo najevo, že obětí nehody je lékař Fakultní nemocnice J. A. Reimana v Prešově. Richard působil dva roky na oddělení úrazové chirurgie.

Kolegové a pacienti ho podle nemocnice znali jako vstřícného a veselého člověka oddaného své profesi. „Čest jeho památce,“ uzavřelo zdravotnické zařízení své rozloučení.

Pod příspěvkem se objevily desítky kondolencí i osobních vzpomínek. „Byl to skvělý lékař, vždy s úsměvem na tváři, když jsem k němu přišla na kontrolu po operaci ruky,“ napsala jedna z žen. Jiná se s Richardem setkala pouhých několik dní před nehodou. „Ještě před pár dny ošetřoval dceřin úraz milým a lidským přístupem,“ vzpomínala.

Mercedes na chodníku srazil holčičku (6), žena si spletla pedály.
Otřesné záběry z Košic: Spletla si pedál, srazila holčičku!

Lékař Richard (†27) zemřel při srážce s kamionem.
Lékař Richard (†27) zemřel při srážce s kamionem.
Lékař Richard (†27) zemřel při srážce s kamionem.
Lékař Richard (†27) zemřel při srážce s kamionem.
Lékař Richard (†27) zemřel při srážce s kamionem.

Témata:
čelní srážkasmrtelná nehodachirurgKošiceVolkswagensilnicelékařnemocnicenákladní vůzRožňavapacientHrhovokres Rožňava
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Ostrý vzkaz Brzobohatého novému manželovi Kuchařové
Ostrý vzkaz Brzobohatého novému manželovi Kuchařové
Aha!
Konec večerního trápení nad sešity: Jak naučit děti dělat úkoly bez naší pomoci?
Konec večerního trápení nad sešity: Jak naučit děti dělat úkoly bez naší pomoci?
Dáma
Tělocvik za socialismu: Povinné trenýrky a jarmilky, otravný šplh a potrhané žíněnky
Tělocvik za socialismu: Povinné trenýrky a jarmilky, otravný šplh a potrhané žíněnky
Maminka
Nejkrásnější trendy barva babího léta: Tyrkysová vás udrží v letní náladě
Nejkrásnější trendy barva babího léta: Tyrkysová vás udrží v letní náladě
Ženy
Jaká kolenní ortéza je vhodná při artróze, po operaci nebo při sportu?
Jaká kolenní ortéza je vhodná při artróze, po operaci nebo při sportu?
Moje zdraví
Strnadův fond překonal první plán. Na obranu a letectví získal přes 3,6 miliardy
Strnadův fond překonal první plán. Na obranu a letectví získal přes 3,6 miliardy
e15
Fotbalové přestupy ONLINE: Deadline day v Česku. Baník řeší Švýcara z Young Boys
Fotbalové přestupy ONLINE: Deadline day v Česku. Baník řeší Švýcara z Young Boys
iSport
Rozpočtová magie Aleny Schillerové: Z pohádkových úspor vykouzlila jen obří dluh a prázdnou kasu
Rozpočtová magie Aleny Schillerové: Z pohádkových úspor vykouzlila jen obří dluh a prázdnou kasu
Reflex
Tady si můžete odpálit přes hranice. Kaiserwinkl je golfový ráj obklopený štíty Alp
Tady si můžete odpálit přes hranice. Kaiserwinkl je golfový ráj obklopený štíty Alp
Lidé a země