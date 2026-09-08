Tragická smrt mladého lékaře cestou z noční: Chirurg Richard (†27) nepřežil srážku s kamionem
Z noční služby už domů nedorazil. Úrazový chirurg Richard Šofranko z prešovské nemocnice zahynul při vážné nehodě. Jeho volkswagen se čelně střetl s nákladním vozem. Mladého lékaře nyní oplakávají kolegové i pacienti.
Nehoda se stala v pátek 4. září dopoledne u obce Hrhov. Richard se podle slovenského portálu Prešovak vracel z noční služby a mířil od Košic směrem na Rožňavu. Na rovném úseku silnice však přejel z dosud nezjištěných příčin do protisměru. Právě v tu chvíli přijížděl opačným směrem nákladní mercedes s přívěsem. Následovala prudká čelní srážka.
Volkswagen se po nárazu otočil a skončil mimo silnici v travnatém porostu. Z auta se navíc utrhlo kolo, jež zasáhlo vůz jedoucí za ním. Nákladní mercedes se po střetu stal neovladatelným, vybočil do opačné části vozovky a zastavil na jejím okraji. Richard utrpěl zranění neslučitelná se životem, další lidé podle policie zraněni nebyli.
Přesné okolnosti a příčinu nehody policisté dál vyšetřují.
Nemocnice přišla o mladého chirurga
Až později vyšlo najevo, že obětí nehody je lékař Fakultní nemocnice J. A. Reimana v Prešově. Richard působil dva roky na oddělení úrazové chirurgie.
Kolegové a pacienti ho podle nemocnice znali jako vstřícného a veselého člověka oddaného své profesi. „Čest jeho památce,“ uzavřelo zdravotnické zařízení své rozloučení.
Pod příspěvkem se objevily desítky kondolencí i osobních vzpomínek. „Byl to skvělý lékař, vždy s úsměvem na tváři, když jsem k němu přišla na kontrolu po operaci ruky,“ napsala jedna z žen. Jiná se s Richardem setkala pouhých několik dní před nehodou. „Ještě před pár dny ošetřoval dceřin úraz milým a lidským přístupem,“ vzpomínala.
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