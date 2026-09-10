Letadlo do Prahy zachvátil požár! Na letišti v Miláně evakuovali cestující

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Aktualizováno -
10. září 2026
19:20
Autor: ČTK - 
10. září 2026
19:04

Dramatické chvíle zažili cestující letu z Milána do Prahy. V letadle společnosti EasyJet se během rolování po letišti Malpensa objevil požár a všech 146 lidí na palubě muselo stroj opustit pomocí nouzových skluzavek. Dva lidé utrpěli při evakuaci lehká zranění.

Na milánském letišti Malpensa ve čtvrtek odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje agentura ANSA a deník Il Sole 24 Ore.

Incident se stal asi v 17:30 a okamžitě byla zahájena veškerá bezpečnostní opatření. Kvůli tomu byl také asi na hodinu omezen provoz letiště. Vážně zraněn z letadla nebyl nikdo, pouze dvě osoby utrpěly při evakuaci drobná poranění, napsala ANSA.

Podle deníku Il Sole 24 Ore byla příčinou požáru pravděpodobně powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících.

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Zdroj: Facebook / X.com

Témata:
PrahapožárAgenzia Nazionale Stampa AssociataLetiště Malpensa
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