Letadlo do Prahy zachvátil požár! Na letišti v Miláně evakuovali cestující

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Letadlo společnosti Air China muselo nouzově přistát v Šanghaji kvůli požáru lithiové baterie v příručním zavazadle.
Zdroj: Facebook / X.com
Dramatické chvíle zažili cestující letu z Milána do Prahy. V letadle společnosti EasyJet se během rolování po letišti Malpensa objevil požár a všech 146 lidí na palubě muselo stroj opustit pomocí nouzových skluzavek. Dva lidé utrpěli při evakuaci lehká zranění.
Na milánském letišti Malpensa ve čtvrtek odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje agentura ANSA a deník Il Sole 24 Ore.
Incident se stal asi v 17:30 a okamžitě byla zahájena veškerá bezpečnostní opatření. Kvůli tomu byl také asi na hodinu omezen provoz letiště. Vážně zraněn z letadla nebyl nikdo, pouze dvě osoby utrpěly při evakuaci drobná poranění, napsala ANSA.
Podle deníku Il Sole 24 Ore byla příčinou požáru pravděpodobně powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících.
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