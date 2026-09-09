Cizinec u Teplé zastřelil jelena přímo z auta: Padl trest

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
9. září 2026
09:49

Myslivecká stráž zadržela cizince (38), který poblíž Křepkovic u Teplé na Chebsku zastřelil z auta jelena siku. Strážci ale výstřel zaslechli a pytláka zadrželi. Soud rozhodl, že muž přijde o pušku i střelivo, zaplatí pokutu 50.000 korun a na pět let mu zakázal lov, informoval krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Podle policie se muž na konci srpna vracel z nelegálního lovu do místa, kde byl ubytován, když před 22:00 uviděl jelena. Aniž vystoupil z auta, zvíře zastřelil. „Učinil tak i přesto, že si byl vědom skutečnosti, že nedisponuje potřebným povolením k lovu zvěře v dané lokalitě. Následně chtěl jelena dotáhnout ke svému vozidlu, naložit ho a odvézt, ale v tom mu zabránili členové myslivecké stráže,“ popsal Kopřiva. Policisté muže obvinili z pytláctví a z pokusu o krádež. Soud ho uznal vinným.

Alexej Tesař (s brýlemi) napadl autem myslivce nedaleko Znojma. Čtyři roky nesmí řídit auto, musí zaplatit pokutu a navíc mu hrozí vězení.
Realitní makléř najel do myslivce autem: Několik metrů ho vezl na kapotě

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Pytláci na rybníku ve Stodůlkách.
Zdroj: Městská policie Praha

Témata:
okres ChebJelenTepláPytláctvíKřepkovice
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