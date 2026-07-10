Žádné zemětřesení. Otřesy v Česku, které vědci zachytili, pocházely z odpalu v lomu
Čtvrteční otřes země v Česku, který v 18:00 zaznamenaly seismické stanice v ČR i v Evropě, nezpůsobilo zemětřesení, ale běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody. Uvedl to dnes v tiskové zprávě Geofyzikální ústav Akademie věd. Původní zprávy za zahraničí, o nichž informovala některá média, přitom hovořily o silném zemětřesení o síle 5,5 stupně s epicentrem na Rokycansku. Informace vycházely z údajů německého seismologického centra Geofon v Postupimi, které záznamy evropských seismických stanic nesprávně identifikovalo jako silné zemětřesení.
„K nesprávné identifikaci došlo chybným vyhodnocením seismogramů, kterého se dopustil automatický vyhodnocovací systém. Tyto nesprávné údaje převzalo Evropské-Středomořské seismologické centrum a odtud se informace jako lavina šířila redakcemi sdělovacích prostředků. Později zásahem odborníků Geofonu bylo vyhodnocení seismického jevu korigováno, magnitudo sníženo na 1,5 a seismický jev označen jako pravděpodobný průmyslový odpal,“ uvedl Geofyzikální ústav.
Observatoře české seismické sítě a datová centra seismické služby naopak podle ústavu fungovaly příkladně – průmyslový odpal zaznamenaly, ale nevyhodnotily jej jako významné zemětřesení, o kterém je třeba informovat veřejnost. „Z denního seismogramu naší nejcitlivější seismické stanice v Kašperských Horách ze včerejšího dne (9. července) je zřejmé, že k žádnému zemětřesení, které by mohlo být pocítěno, v Čechách po celý den nedošlo. Slabý záchvěv těsně po 18:00 středoevropského letního času, který výše uvedená seismologická centra chybně vyhodnotila jako důsledek silného zemětřesení, způsobil běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody,“ uvedl Geofyzikální ústav.
Ve velkolomu se podle jeho ředitele Igora Nováka ve čtvrtek nic mimořádného nestalo. „Střílíme normálně a nic se nemění. Máme přísné limity, je to nesmysl,“ řekl dnes Novák ČTK.
Dosud nejsilnější zaznamenané zemětřesení v ČR bylo v prosinci 1985 v západních Čechách u Nového Kostela na Chebsku a mělo sílu 4,6 stupně. Ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR Aleš Špičák ČTK ve čtvrtek řekl, že zemětřesení o magnitudu 5,5 by bylo přibližně ještě třicetkrát silnější, a pokud by mělo epicentrum ve středních Čechách, pocítili by ho obyvatelé prakticky na celém území republiky. Velmi pravděpodobně by už také způsobilo škody na budovách v blízkosti epicentra.
Zemětřesení se v Česku nejčastěji objevují v západních Čechách na Chebsku, opakovaně i na Opavsku a kolem Hronova. V posledních letech přístroje zaznamenaly otřesy několikrát také u Mirotic na Písecku (o síle 3,4 a 3,1 stupně) a také u Orlíku, až o síle 2,7 stupně.
Denní seismogramy observatoří České regionální seismické sítě jsou dostupné na adrese https://www.ig.cas.cz/denni-seismogramy/, jsou aktualizovány každých deset minut.
Tak rychle Pávek a pár úžasných fotek z lomu a ujištění že to zvládá a občané mohou klidně spát.