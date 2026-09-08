Český motorkář zemřel v Rakousku: Čelní srážka a marný boj o život

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Policie)
Autor: ČTK - 
8. září 2026
18:50

Tragická nehoda v rakouských Korutanech si dnes vyžádala život 35letého motorkáře z Česka. Při předjíždění se na silnici mezi Guttaringem a Möselem čelně srazil s protijedoucím osobním autem. Záchranáři se muže pokoušeli oživit, těžkým zraněním ale na místě podlehl.

V Korutanech na jihu Rakouska dnes zahynul 35letý motorkář z Česka, při předjíždění se čelně srazil s protijedoucím osobním automobilem. S odvoláním na policii o tom informovala agentura APA.

Nehoda se stala odpoledne na silnici mezi Guttaringem a Möselem. Portál 5min.at napsal, že Čecha se policisté pokoušeli oživit, ten ale těžkým zraněním na místě podlehl. Řidič protijedoucího vozu neutrpěl žádná zranění.

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