Český motorkář zemřel v Rakousku: Čelní srážka a marný boj o život
Tragická nehoda v rakouských Korutanech si dnes vyžádala život 35letého motorkáře z Česka. Při předjíždění se na silnici mezi Guttaringem a Möselem čelně srazil s protijedoucím osobním autem. Záchranáři se muže pokoušeli oživit, těžkým zraněním ale na místě podlehl.
V Korutanech na jihu Rakouska dnes zahynul 35letý motorkář z Česka, při předjíždění se čelně srazil s protijedoucím osobním automobilem. S odvoláním na policii o tom informovala agentura APA.
Nehoda se stala odpoledne na silnici mezi Guttaringem a Möselem. Portál 5min.at napsal, že Čecha se policisté pokoušeli oživit, ten ale těžkým zraněním na místě podlehl. Řidič protijedoucího vozu neutrpěl žádná zranění.
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