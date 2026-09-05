Tragický pátek žen za volantem: Čelní srážka dvou aut skončila smrtí řidičky

Při střetu dvou osobních aut v Bojkovicích na Uherskohradišťsku zemřela řidička jednoho z vozidel.
Autor: ČTK - 
5. září 2026
09:21

Tragická nehoda v pátek večer otřásla Bojkovicemi na Uherskohradišťsku. Při pravděpodobném čelním střetu dvou osobních aut zemřela jedna z řidiček, druhá skončila v nemocnici. Policie nyní vyšetřuje, proč jedna z žen z dosud neznámých příčin vjela do protisměru.

Při střetu dvou osobních aut v Bojkovicích na Uherskohradišťsku zemřela řidička jednoho z vozidel. Žena, která řídila druhé vozidlo, skončila v nemocnici. Nehoda se stala v pátek v podvečer, informoval o tom na stránkách policie mluvčí Petr Jaroš. Okolnosti nehody se vyšetřují. Podle informací ČTK jde letos v pořadí o 18. oběť dopravních nehod ve Zlínském kraji od začátku letošního roku.

„Přesnou příčinou nehody, ke které došlo okolo 18:30 v centru Bojkovic, a dalšími okolnostmi se zabývají uherskohradišťští dopravní policisté a kriminalisté. Podle předběžných výsledků šetření došlo pravděpodobně k čelnímu střetu vozidel poté, co jedna z řidiček z neznámých příčin vyjela do protisměru,“ uvedl mluvčí.

U nehody zasahovaly také čtyři jednotky hasičů. „V jednom z vozidel utrpěla jedna osoba zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla. Z druhého havarovaného automobilu museli hasiči za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostit zraněnou osobu,“ uvedli hasiči na sociální síti. Byl tam také člen hasičského týmu posttraumatické péče, který poskytl první psychickou pomoc účastníkům nehody i jejich rodinným příslušníkům.

Po dobu záchranných prací a následného vyšetřování nehody byl provoz v ulici Mánesova zcela zastaven a řidiči byli odkláněni na objízdné trasy po místních komunikacích.

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Při střetu dvou osobních aut v Bojkovicích na Uherskohradišťsku zemřela řidička jednoho z vozidel.

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Zdroj: TV JOJ

 

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