Holčička (†3) se udusila v dětské kuchyňce: Zaklínila se v ní hlavou

Holčička (†3) se na Floridě udusila v dětské kuchyňce.
Holčička (†3) se na Floridě udusila v dětské kuchyňce.
Holčička (†3) se na Floridě udusila v dětské kuchyňce.
Briella Holmesová (†3)
Briella Holmesová (†3)
Autor: Štěpánka Grofová - 
2. září 2026
19:26

Malá holčička zemřela po nehodě v domě u chůvy na Floridě, kde se při hraní zaklínila hlavou v dřevěné dětské kuchyňce. Dívku se podařilo vysvobodit a převézt do nemocnice, o čtyři dny později však zemřela. Soudní lékař nyní určil jako pravděpodobnou příčinu smrti polohové udušení.

Briella Holmesová trávila 23. července společně s bratrem čas v domě chůvy v komunitě Meadows of Boynton Beach. Chůva během dne odešla do obchodu a děti zůstaly s jejím manželem.

Muž byl v horním patře domu, zatímco děti si hrály dole. Pravidelně je chodil kontrolovat a nosil jim svačinu. Při jedné z kontrol však našel Briellu v bezvědomí s hlavou zaklíněnou v dřevěné dětské kuchyňce.

ilustrační foto.
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Chtěla vytáhnout hračky

Briellin bráška později policistům popsal, co nehodě předcházelo. Dětem do kuchyňské soupravy zapadly hračky a dívenka se je snažila vytáhnout. Přitom se v konstrukci zachytila a sama se už nedokázala vysvobodit.

Manžel chůvy dívku vytáhl a okamžitě zahájil resuscitaci. Po příjezdu pokračovali v oživování policisté a následně záchranáři. Briellu převezli do nemocnice, kde ji lékaři později prohlásili za mozkově mrtvou. Zemřela 27. července, 4 dny po nehodě.

Příčinou bylo polohové udušení

Podle serveru People určil soudní lékař jako pravděpodobnou příčinu smrti polohovou asfyxii. Při tomto stavu poloha těla brání člověku v normálním dýchání a může vést až k udušení.

Smrt dívky byla vyhodnocena jako nehoda. Policie okolnosti případu nadále vyšetřuje, žádné obvinění zatím neoznámila.

Kuchyňku koupili přes internet

Vyšetřovatelé se zabývali také samotnou dětskou kuchyňkou. Na soupravě nenašli žádné údaje, podle nichž by bylo možné určit značku, výrobce nebo přesný model. Podle policie byla zakoupena přes Facebook Marketplace.

Na internetu lze najít podobnou soupravu pod názvem Country Living Kitchen. Policie však nepotvrdila, že jde o stejný výrobek.

Rodina vzpomíná

Briellini blízcí po její smrti zavzpomínali na veselou a laskavou holčičku. „Briella byla jasným světlem v životech mnoha lidí. Měla laskavé srdce, krásnou duši a úsměv, jenž dokázal rozzářit celou místnost,“ uvedli příbuzní na stránce GoFundMe. Podle rodiny rozdávala kolem sebe lásku, smích a soucit a vzpomínka na ni nezmizí.

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Holčička (†3) se na Floridě udusila v dětské kuchyňce.
Holčička (†3) se na Floridě udusila v dětské kuchyňce.
Holčička (†3) se na Floridě udusila v dětské kuchyňce.
Briella Holmesová (†3)
Briella Holmesová (†3)

Témata:
holčičkaudušeníkuchyňkasmrt dítětepolicieFloridalékařnemocnicechůvapříčina smrtinehodaFacebook Marketplace
Štěpánka Grofová
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