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Pád z elektrokoloběžky skončil bojem o život: Mladík (17) se těžce zranil
Sedmnáctiletý mladík ze Slovenska se v noci na dnešek v rakouské obci nedaleko Bratislavy těžce zranil při pádu z elektrokoloběžky. Podle policie je v ohrožení života.
Nehoda se stala v obci Engelhartstetten ve spolkové zemi Dolní Rakousy. Slovenský státní příslušník jel elektrokoloběžkou rychlostí asi 50 kilometrů v hodině, když z neznámých příčin upadl. Další dva mladiství utrpěli lehká zranění.
Sedmnáctiletý mladík byl vrtulníkem transportován do vídeňské nemocnice. Další z mladíků byl hospitalizován v Hainburgu.
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