Pád z elektrokoloběžky skončil bojem o život: Mladík (17) se těžce zranil

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
16. srpna 2026
15:22

Sedmnáctiletý mladík ze Slovenska se v noci na dnešek v rakouské obci nedaleko Bratislavy těžce zranil při pádu z elektrokoloběžky. Podle policie je v ohrožení života.

Nehoda se stala v obci Engelhartstetten ve spolkové zemi Dolní Rakousy. Slovenský státní příslušník jel elektrokoloběžkou rychlostí asi 50 kilometrů v hodině, když z neznámých příčin upadl. Další dva mladiství utrpěli lehká zranění.

Sedmnáctiletý mladík byl vrtulníkem transportován do vídeňské nemocnice. Další z mladíků byl hospitalizován v Hainburgu.

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Oktávka srazila v Plzni mladíka (18) na elektrokoloběžce. (červen 2026)
Zdroj: MP Plzeň

Témata:
nehodaslovákkoloběžkapolicieSlovenskoBratislavaDolní RakousyHainburg
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