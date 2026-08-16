Kočí ztratil kontrolu nad spřežením: Kočár narazil do stromu! Zemřela žena
Po nárazu výletního kočáru do stromu v lesnaté oblasti na východě Švýcarska v sobotu zemřela jedna starší žena a dalších 12 lidí bylo zraněno. Úřady už zahájily vyšetřování s cílem zjistit průběh a okolnosti neštěstí. S odvoláním na kantonální policii a místní média to dnes napsala agentura AFP.
Skupina asi 40 lidí se kolem 15:00 vracela z alpského údolí Val Roseg do obce Pontresina v kantonu Graubünden u italských hranic. Účastníci byli rozděleni do dvou spřežení. Havarované spřežení se skládalo z hlavního kočáru, za nímž následovaly dva přívěsy určené rovněž pro přepravu cestujících, jak je vidět na fotografii poskytnuté policií.
„Na svažitém úseku si kočí všiml, že nemá dostatečnou brzdnou sílu, a se svým spřežením tří koní se pokusil odbočit na rovnější úsek, aby zpomalil. Hned na začátku tohoto manévru ale jeden z koní upadl a kočí ztratil kontrolu nad kočárem, který prudce narazil do stromu, což některé cestující vymrštilo z vozidla,“ píše se v policejním hlášení.
Dvanáct cestujících se zranilo, z toho dva vážně. Třiasedmdesátiletá žena zemřela na místě. Zranění byli přepraveni do nemocnic třemi vrtulníky a čtyřmi sanitkami. Policie se o národnosti dotčených nezmínila, ale uvedla, že šlo o osoby s trvalým pobytem ve Švýcarsku. O nezraněné pasažéry se postaraly záchranné týmy z Pontresiny.
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