Rychle a zběsile: Bratislavská jízda! Šílenec ujížděl policii přes trávníky mezi stromy

Zběsilá honička centrem Bratislavy
Zběsilá honička centrem Bratislavy
Zběsilá honička centrem Bratislavy
Zběsilá honička centrem Bratislavy
Zběsilá honička centrem Bratislavy
Autor: Nicole Kučerová - 
22. května 2026
16:38

V centru Bratislavy se 21. května odehrála policejní honička připomínající akční film. Řidič neposlechl výzvu k zastavení a radši šlápl na plyn. Sekal zatáčky, razil si cestu přes trávník, projížděl mezi stromy i průchodem, až skončil na štorc v zaparkovaných autech. Policie u něj našla omamné a psychotropní látky!

Ve čtvrtek 21. května ve večerních hodinách se v ulicích hlavního města Slovenska odehrála nevídaně zběsilá honička. Řidič osobního auta značky ford nereagoval na pokyn policejní hlídky k zastavení a rozhodl se šlápnout na plyn.

Ze záznamu pronásledování je jasné, že řidič projížděl bratislavské ulice hlava nehlava a vůbec nedbal na bezpečí. Sekal zatáčky a ignoroval značky. Jel napříč ulicí přes trávník a cestu střihl i mezi stromy. Nakonec po jízdě průchodem skončil na štorc mezi zaparkovanými vozidly, která nárazem poškodil.

Video  Zběsilá honička po Bratislavě  - Polícia SR
Video se připravuje ...

Uprchnout z místa činu se jednomu ze dvou cestujících nepodařilo a skončil v rukou policie. „Jednu osobu se hlídce podařilo zadržet, přičemž se při lustraci zjistilo, že je na něj vydaný příkaz k zatčení, po druhé osobě hlídky intenzivně pátrají,“ sdělila policie.

Policie následně zahájila trestní stíhání. „Po prověření příslušníkem Okresního ředitelství PZ v Bratislavě II začalo trestní stíhání pro přečin neoprávněného přechovávání omamných a psychotropních látek. Dopravní policisté objasňují porušení pravidel silničního provozu závažným způsobem,“ vyjádřila se.

Zběsilá honička centrem Bratislavy
Zběsilá honička centrem Bratislavy
Zběsilá honička centrem Bratislavy
Zběsilá honička centrem Bratislavy
Zběsilá honička centrem Bratislavy

Témata:
autoHONIČKAjízdahlídkavozidlopronásledováníVIDEOFordpolicie SRpolicieSlovenskoBratislavatrávník
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

KOLAPS NA LETIŠTI: Krainová se v slzách skácela na zem
KOLAPS NA LETIŠTI: Krainová se v slzách skácela na zem
Aha!
Mallorca pro milovníky zážitků: Průvodce místy, která musíte poznat
Mallorca pro milovníky zážitků: Průvodce místy, která musíte poznat
Dáma
Máte doma malého vzteklouna? Výborně, podle vědců bude mít v životě úspěch
Máte doma malého vzteklouna? Výborně, podle vědců bude mít v životě úspěch
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Ještě účinější než Ozempic. Zázračný lék nové generace je průlomový, funguje odlišně
Ještě účinější než Ozempic. Zázračný lék nové generace je průlomový, funguje odlišně
e15
Nové hodnoty ligových hráčů: komety Sparty a Liberce. Velké propady ve Slavii
Nové hodnoty ligových hráčů: komety Sparty a Liberce. Velké propady ve Slavii
iSport
Klacky pod nohy malým zemědělcům, štědré dotace agrobaronům aneb Jak se z Česka stává Agrofertsko
Klacky pod nohy malým zemědělcům, štědré dotace agrobaronům aneb Jak se z Česka stává Agrofertsko
Reflex
Na hraně magie, bídy a utrpení zvířat. Hyení muži z Nigérie udržují pradávnou tradici
Na hraně magie, bídy a utrpení zvířat. Hyení muži z Nigérie udržují pradávnou tradici
Lidé a země