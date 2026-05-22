Rychle a zběsile: Bratislavská jízda! Šílenec ujížděl policii přes trávníky mezi stromy
V centru Bratislavy se 21. května odehrála policejní honička připomínající akční film. Řidič neposlechl výzvu k zastavení a radši šlápl na plyn. Sekal zatáčky, razil si cestu přes trávník, projížděl mezi stromy i průchodem, až skončil na štorc v zaparkovaných autech. Policie u něj našla omamné a psychotropní látky!
Ve čtvrtek 21. května ve večerních hodinách se v ulicích hlavního města Slovenska odehrála nevídaně zběsilá honička. Řidič osobního auta značky ford nereagoval na pokyn policejní hlídky k zastavení a rozhodl se šlápnout na plyn.
Ze záznamu pronásledování je jasné, že řidič projížděl bratislavské ulice hlava nehlava a vůbec nedbal na bezpečí. Sekal zatáčky a ignoroval značky. Jel napříč ulicí přes trávník a cestu střihl i mezi stromy. Nakonec po jízdě průchodem skončil na štorc mezi zaparkovanými vozidly, která nárazem poškodil.
Uprchnout z místa činu se jednomu ze dvou cestujících nepodařilo a skončil v rukou policie. „Jednu osobu se hlídce podařilo zadržet, přičemž se při lustraci zjistilo, že je na něj vydaný příkaz k zatčení, po druhé osobě hlídky intenzivně pátrají,“ sdělila policie.
Policie následně zahájila trestní stíhání. „Po prověření příslušníkem Okresního ředitelství PZ v Bratislavě II začalo trestní stíhání pro přečin neoprávněného přechovávání omamných a psychotropních látek. Dopravní policisté objasňují porušení pravidel silničního provozu závažným způsobem,“ vyjádřila se.
