Matku s dcerou z Izraele hledá Mosad: Zmizely po výletě v Praze!
Rakouská a izraelská policie pátrá po zaměstnankyni banky, která zmizla na cestě po střední Evropě! Na výletě se svou dcerou z Prahy do Vídně nastoupily obě do vlaku a od té doby, jako by se po nich slehla zem. Původně se měly opět vrátit do Prahy a odtud odletět domů. Hledá je i Mosad, policie totiž pracuje i s verzí možné zpronevěry.
Izraelská policie ve čtvrtek 13. srpna ráno vyhlásila pátrání po Mali (50) a Liele (23) Yahalomiových, které se záhadným způsobem ztratily na výletě po střední Evropě. Obě ženy nasedly v Praze do vlaku směrem do Vídně a od té doby po nich není ani stopy.
V úterý 11. srpna měly z Prahy odletět do izraelského Tel Avivu, do letadla ale nikdy nenastoupily. Rakouská policie se intenzivně účastní pátrání. Vídeňský byt, ve kterém údajně plánovaly přenocovat, byl opuštěný. Vyšetřovatelé se zaměřili na všechny možnosti, včetně zpronevěry. Údajně po nich pátrá už i Mosad.
Mali je zaměstnankyní izraelské banky, a policie proto pracuje s možným scénářem útěku nebo skrývání. Nic totiž nenaznačuje, že by ženy někdo z ubytování unesl násilím nebo jim ublížil. Podle serveru Ynetnews ale obě měly jen pár dní před zmizením zrušit přístup mobilních zařízení ke sdílení polohy. Úřady prověřují, kolik u sebe měly hotovosti.
„Chápeme, že takový incident vyvolává obavy a nejistotu. Je třeba zdůraznit, že kromě toho, že je Mali naší zaměstnankyní, nebyla mezi incidentem a bankou nalezena žádná souvislost,“ nechal se slyšet generální ředitel Bank Of Jerusalem, Yair Kaplan podle serveru The Jerusalem Post. Akcie banky zaznamenaly v posledních dnech značnou ztrátu, během chvíle se situace téměř vrátila k původním hodnotám.
Policie vyslýchá členy rodiny včetně syna, dcery, a bratra pohřešované Mali. Vzhledem k soudnímu příkazu momentálně nemůže poskytovat žádné podrobnosti. Příkaz byl vydán na žádost národní jednotky pro boj proti organizovanému zločinu, informoval server i24.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.