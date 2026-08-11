Nový fígl zlodějů: Jedno selfie a peníze jsou fuč!

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto: Španělská Estepona
Ilustrační foto: Španělská Estepona
Ilustrační foto: Španělská Estepona
Autor: Andrea Vídeňská - 
11. srpna 2026
20:45

Turisté v oblíbených letoviscích se mohou stát snadným terčem kapsářů. Zloději využívají jejich nepozornosti a sahají po stále mazanějších fíglech. Ty na první pohled působí zcela nevinně. Stačí jediný okamžik, a než se dovolenkář stačí vzpamatovat, může být bez telefonu, peněženky i dalších cenností.

Dovolená v oblíbených letoviscích může mít i odvrácenou tvář. Turisté tam bývají pro zloděje snadným cílem. Jsou rozptýlení, pod vlivem alkoholu či unavení po dlouhé cestě.

Žádost o selfie

Jedním z nejzákeřnějších triků je žádost o obyčejné selfie. Zpočátku všechno působí naprosto nevinně. Cizí pár turistu osloví s úsměvem a požádá ho, aby je vyfotil, informuje deník Mirror. Poté přijde druhá žádost, tentokrát, aby se k nim přidal na společnou selfie. Ve chvíli, kdy se nic netušící turista usmívá do objektivu a pózuje na společnou fotografii, může zloděj využít jeho nepozornosti a rychle mu sáhnout do kapsy či kabelky. Oběť nemusí vůbec zaregistrovat, že se jí někdo dotkl.

Podobně fungují i další triky založené na fyzickém kontaktu. Opilý turista může být například osloven atraktivní ženou, která mu nabídne objetí nebo se s ním začne bavit. Ten omámen ženskou krásou snadno podlehne. Zloděj využije jediného okamžiku a v mžiku mu sáhne do kapsy. Než si vůbec uvědomí, co se stalo, telefon nebo peněženka jsou fuč.

Past na letišti

Velkým lákadlem jsou pro kapsáře také mobilní telefony. Často stačí, když je člověk nechá položený na stole v restauraci, baru nebo na terase. Stačí pak několik sekund lelkovat a telefon je pryč.

Zloději se zaměřují také na chvíle, kdy lidé přijíždějí z letiště a snaží se zorientovat, hledají svá zavazadla nebo nastupují do veřejné dopravy. To může být pro turisty past. Člověk je unavený po cestě, sleduje kufry, děti a okolní provoz a často vůbec netuší, kdo se kolem něj pohybuje. Zloději přitom nemusí používat žádné násilí ani nápadné metody, aby vás okradli.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto: Španělská Estepona
Ilustrační foto: Španělská Estepona
Ilustrační foto: Španělská Estepona

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Kamera v Brně zachytila kapsáře, který okradl spícího muže.
Zdroj: MP Brno

Témata:
dovolenázlodějkrádežfotkatrikfígledovolená v zahraničíselfieletištěPeněženkapenízekapsářství
Andrea Vídeňská
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