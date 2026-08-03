Zvýšené rušení nočního klidu v létě: Hrozí pokuta 15 tisíc korun

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.  (Autor: Shutterstock)
Autor: Nicole Kučerová - 
3. srpna 2026
13:12

Noční klid je denní doba chráněná zákonem. Policie upozornila na hodiny, při kterých platí, popsala nejčastější případy rušení nočního klidu a vysvětlila možné dopady. V případě opakování tohoto přestupku hrozí pokuta až 15 tisíc korun!

Noční klid platí v České republice od 22:00 do 6:00 a chrání ho zákon. Výjimkou je silvestrovská noc a další termíny určené vyhláškou. Během letních měsíců se mnohdy stává, že obyvatelé nerespektují pravidla na soukromých akcích a pozemcích.

S tropickým počasím vzniká konfliktů a nepříjemností ještě více. Lidé nechávají otevřená okna, ať chtějí spát, nebo se bavit dlouho do noci, a v tu chvíli nastává kámen úrazu. Policie vyjíždí k hlášenému hluku více než kdy jindy v roce.

Běžné povídání na balkóně sídliště se rozléhá a do oken se dostává jako nepříjemný hlukot. Mezi další důvody k příjezdu policie patří letní oslavy, grilovačky, hlasitá hudba, domácí práce jako pouštění pračky, vysávání a kutilství. Krom toho i túrování motoru na parkovišti nebo noční opravy vozidel mohou být příčinou problému.

Policie doporučuje v případě rušení nočního klidu začít domluvou a s lidským přístupem najít společné řešení. Pokud taktika nezafunguje, je na místě oznámit nepříjemnost městské policii na lince 156 nebo Policii ČR na lince 158. „Situaci je možno vyřešit domluvou a výzvou ke ztišení, pokud je toto nedostačující, police může za tento přestupek uložit pokutu v příkazním řízení do 10 000 Kč, v opakovaném případě ve správním řízení až 15 000 Kč,“ vysvětlila policie.

„A naopak? Pokud plánujete výjimečnou akci, informujte sousedy předem, mnohdy tím předejdete zbytečným konfliktům,“ poradila a doporučila oboustrannou toleranci.

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Zdroj: Městská policie Brno

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Nicole Kučerová
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